مجمع الإسماعيلية الطبي: نجاح جراحة لاستئصال ورم متقدم بالمبيض

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

أعلن مجمع الإسماعيلية الطبي، التابع لهيئة الرعاية الصحية، عن نجاح فريق جراحة الأورام في إجراء عملية دقيقة لاستئصال ورم متقدم بالمبيض لسيدة تبلغ من العمر 66 عامًا.

وأوضح الفريق الطبي أن الجراحة شملت استئصالًا كاملًا للرحم والمبيضين وقناتي فالوب، بعد أن أثبتت الفحوصات إصابة المريضة بورم من نوع (Adenocarcinoma Grade 2)، وهو ما تطلب تدخلًا جراحيًا فوريًا.

وقاد العملية الدكتور أحمد نائل، استشاري ورئيس قسم جراحة الأورام، بمشاركة فريق طبي متكامل من تخصصات الجراحة والتخدير والتمريض، حيث جرى التعامل مع الحالة بكفاءة عالية.

وأكد المجمع الطبي أن العملية تمت بنجاح تام ودون مضاعفات، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يأتي ضمن سلسلة النجاحات التي تعكس تطور الخدمات الطبية المقدمة، لا سيما في مجال الجراحات الدقيقة والمعقدة.