أدين بهتك عرض 10 طالبات.. المؤبد لمدرس بالإسكندرية

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

قضت محكمة جنايات الإسكندرية بمعاقبة مدرس بالسجن المؤبد، لإدانته بارتكاب جريمة هتك عرض 10 طالبات داخل إحدى المدارس الابتدائية بدائرة قسم شرطة الرمل أول.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد رفعت جبر، وجاء بعد تلقي الأجهزة الأمنية بلاغات متعددة من أولياء أمور الطالبات، تفيد بتعرض بناتهن لانتهاكات جسدية على يد المتهم داخل المدرسة.

وكشفت التحقيقات أن المتهم "ع.م.ع"، مدرس لمادة العلوم، استغل وظيفته وتعدى على الطالبات، اللاتي تتراوح أعمارهن بين 9 و11 عامًا، حيث كان يقوم باحتضانهن وتقبيلهن عنوة داخل الفصل، مدعيًا أن أفعاله جزء من شرح المادة العلمية.

وأثبتت التحريات أن المتهم اعتاد تكرار هذه الأفعال، مستخدمًا التهديد لإجبارهن على الصمت، ما دفع الكثيرات إلى كتمان ما تعرضن له خوفًا. وبناءً على الأدلة، أحالت النيابة العامة المتهم إلى المحاكمة حيث صدر الحكم بإدانته.