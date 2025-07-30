نائب محافظ الدقهلية يتفقد "الخط الساخن" لمتابعة شكاوى المياه (صور)

الدقهلية - رامي محمود:

أجرى الدكتور أحمد العدل، نائب محافظ الدقهلية، زيارة مفاجئة لغرفة العمليات الرئيسية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي "الخط الساخن 129"، وذلك لمتابعة آلية التعامل مع شكاوى المواطنين المتعلقة بانقطاع المياه.

تأتي هذه الزيارة بناءً على توجيهات المحافظ، اللواء طارق مرزوق، بعد اكتشافه خلال زيارة سابقة تجاهل بعض الشكاوى، وقيامه بالاتصال شخصيًا بعدد من مقدمي البلاغات للتحقق من الأمر.

خلال جولته، تابع نائب المحافظ آلية تلقي البلاغات وسرعة توجيه فرق الطوارئ، كما أجرى اتصالات مباشرة مع مواطنين للتأكد من حل مشكلاتهم ومستوى الاستجابة، مؤكدًا أن تفعيل التواصل المباشر يعد أولوية.

وشدد "العدل" على ضرورة التحرك الفوري لمعالجة انقطاعات المياه المتكررة، وتوفير سيارات مياه للمناطق المتأثرة بأعمال الصيانة كحل مؤقت لحين عودة الخدمة بشكل كامل.