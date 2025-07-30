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خطة متكاملة لتأمين انتخابات مجلس الشيوخ 2025 في القليوبية

05:25 م الأربعاء 30 يوليو 2025

الاجتماع

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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

في إطار الاستعدادات الوطنية للاستحقاق الدستوري المقبل، تتجه الأنظار نحو محافظة القليوبية التي رفعت درجة التأهب القصوى لضمان سير انتخابات مجلس الشيوخ 2025، المقررة يومي 4 و5 أغسطس المقبل، في بيئة آمنة ومنظمة تعكس الأهمية السيادية للحدث.

وقد ترأس المحافظ المهندس أيمن عطية اجتماعًا تنفيذيًا موسعًا بحضور قيادات أمنية ومحلية، لمراجعة الخطة النهائية للتجهيزات اللوجستية والأمنية.

وشدد المحافظ على ضرورة تضافر جهود كافة الأجهزة لتهيئة المناخ الملائم للمواطنين لممارسة حقهم الانتخابي بيسر وسهولة.

ووجه المحافظ بتنفيذ حزمة من الإجراءات التنظيمية، تشمل تأمين محيط المقار الانتخابية، وإزالة أية إشغالات، مع رفع كفاءة خدمات النظافة العامة.

كما أكد على أهمية التحقق من جاهزية اللجان وتزويدها بمصادر طاقة بديلة، مثل المولدات الكهربائية، لتجنب أي انقطاع قد يؤثر على سير العملية الانتخابية.

وعلى الصعيد الصحي، تضمنت الخطة توفير تأمين طبي متكامل من خلال فرق طبية متمركزة داخل المقار الانتخابية ومحيطها، تكون مجهزة للتعامل الفوري مع أي حالة طارئة.

واختتم المحافظ الاجتماع بالتأكيد على أن نجاح هذا الحدث الديمقراطي يعتمد على التكامل والتنسيق الدقيق بين جميع الجهات المشاركة.

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انتخابات مجلس الشيوخ 2025 تأمين انتخابات مجلس الشيوخ القليوبية
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