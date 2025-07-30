هرب من الحر فسحبه التيار.. غرق طفل في ترعة الإسماعيلية بالسويس

السويس_ حسام الدين أحمد:

لقى طفل في السويس مصرعه، نزل للسباحة في الترعة هربا من حرارة الطقس فلم يستطع مقاومة تيار المياه وغرق، ونقل رجال الإسعاف جثمان الطفل إلى ثلاجة حفظ الموتى.

كان مرفق إسعاف السويس تلقى بلاغا من الأهالي بمنطقة الشلوفة شمال محافظة السويس، يفيد غرق طفل عب نزوله المياه للاستحمام في الترعة، وعلى الفور وجه الدكتور مينا فوزي مدير مرفق إسعاف السويس سيارة لموقع البلاغ.

وجرى التنسيق مع الحماية المدنية الدفع بوحدة من الإنقاذ البحري للتدخل وانتشال الطفل، وأسفرت جهود البحث عن العثور على الطفل خالد علي حامد أسفل كوبري السنوسي بمنطقة الشلوفة، على ترعة الإسماعيلية المغذية لمحافظة السويس.

وفحص رجال الإسعاف الطفل وتبين وفاته غرقا، وحرر قسم شرطة الجناين محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق في الواقعة، بينما جرى نقل الجثمان لثلاجة مجمع السويس الطبي تحت تصرف جهات التحقيق.