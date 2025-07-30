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زراعة الإسماعيلية تواصل لقاءاتها الميدانية لدعم المزارعين ومتابعة قضايا الأسمدة والحيازة

04:14 م الأربعاء 30 يوليه 2025
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    زراعة الإسماعيلية تواصل لقاءاتها الميدانية لدعم المزارعين
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    زراعة الإسماعيلية تواصل لقاءاتها الميدانية لدعم المزارعين
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الإسماعيلية – أميرة يوسف:


نظّمت مديرية الزراعة بالإسماعيلية، لقاءً ميدانيًا موسعًا بمركز عمر لطفي للتدريب التعاوني، لبحث عدد من القضايا الحيوية التي تمس الفلاحين ومصالحهم، بمشاركة مسؤولي الجمعيات التعاونية الزراعية وعدد كبير من المزارعين من مختلف مناطق المحافظة.


تناول اللقاء مناقشة عدد من الملفات الهامة، على رأسها آليات صرف الأسمدة وضبط منظومة الحيازة الزراعية، إلى جانب التشديد على أهمية حماية الأراضي الزراعية من التعديات، بما يضمن الحفاظ على الرقعة الخضراء ودعم الأمن الغذائي.


وأكد الدكتور محمد شطا، مدير مديرية الزراعة بالإسماعيلية، أن المديرية تعمل بشكل ميداني ومنظم لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وحل المشكلات على أرض الواقع، بالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة، مشددًا على أن دعم المزارع وتطوير القطاع الزراعي يأتي في مقدمة الأولويات.


وأضاف شطا أن اللقاءات الدورية مع المزارعين تمثل خطوة أساسية لتعزيز التواصل الفعال والاستماع المباشر لمطالبهم، ما يسهم في تطوير السياسات الزراعية وتحقيق التنمية المستدامة في الريف الإسماعيلي.


يُذكر أن هذه اللقاءات تأتي ضمن خطة مديرية الزراعة للارتقاء بمستوى الخدمات الزراعية، وضمان استدامة الإنتاج، ورفع كفاءة منظومة العمل التعاوني في القرى والمراكز التابعة للمحافظة.


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الإسماعيلية زراعة الإسماعيلية قضايا الأسمدة
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