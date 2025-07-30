المنيا- جمال محمد:



تفقد الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، اليوم الأربعاء، مستشفى الأورام والعلاج الإشعاعي الجديد، والمقرر افتتاحه تجريبيًا واستقبال أولى الحالات المرضية في الرابع عشر من أغسطس المقبل.



جاء ذلك بحضور الدكتور أيمن حسانين، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حسام شوقي، عميد كلية الطب، وعدد من أعضاء الأطقم الطبية والتمريضية والإدارية، وخلال جولته، اطمأن الدكتور فرحات على جاهزية المستشفى، والانتهاء من الأعمال الإنشائية والتجهيزات الطبية اللازمة، بما يضمن تقديم خدمة طبية متميزة منذ اليوم الأول للتشغيل.



وشملت الجولة تفقد غرفة العلاج الإشعاعي والبنكر الخاص بها، والتي تضم أحدث أجهزة العلاج الإشعاعي على مستوى صعيد مصر، إلى جانب غرف التحكم، وعيادات المرضى، وأماكن الانتظار، وغرف العلاج الكيماوي الخارجي المخصصة للرجال والسيدات، بالإضافة إلى وحدات الأشعة المقطعية.



واستمع رئيس الجامعة إلى شرح تفصيلي حول استعدادات المستشفى للتشغيل، وجاهزية الأطقم الطبية التي تضم نحو 30 أستاذًا ومتخصصًا جامعياً، تم تدريبهم على أحدث الأساليب الفنية في المعهد القومي للأورام.



ومن المقرر أن يتم استقبال أول 10 مرضى مع بدء الافتتاح التجريبى للمستشفى، في خطوة مهمة لتعزيز منظومة الرعاية الصحية بمحافظة المنيا.



