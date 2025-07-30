ديفيد ليشع.. قصة لاعب صاعد تصدر "التريند" باسمه الفريد -صور

المنيا- جمال محمد:

من شوارع مغاغة بمحافظة المنيا، بزغ نجم كروي شاب، "ديفيد ليشع مسعد" لم يلفت الأنظار بمهاراته الكروية فحسب، بل باسمه الفريد الذي أثار الجدل وتصدر "التريند" المحلي.

مؤخرًا، أعلن اللاعب الشاب انتقاله لنادي "نجوم مصر" قادمًا من بني مزار، لتفتح صفحة جديدة في مشواره الرياضي، محملة بآمال وطموحات تتجاوز مجرد اسمه الغريب.

"أنا متعود على ده من زمان، وعمري ما زعلت.. بالعكس بضحك جدًا من الكومنتات".. هكذا قابل ديفيد، البالغ من العمر 25 عامًا، التعليقات التي تلاحق اسمه على منصات التواصل الاجتماعي، بل إنه يعتبرها "دعاية مجانية" ساهمت في لفت الأنظار إليه.

يوضح ديفيد معنى اسمه: "ديفيد معناها سيدنا داوود، وليشع نبي من أنبياء الله، ففين الغرابة؟! ده اسمي الحقيقي، وأنا فخور بيه"، فى إشارة منه إلى مدى تمسكه بهويته وفخره باسمه الذي يحمل دلالات دينية عميقة.

بدأ ديفيد ممارسة كرة القدم في شوارع مغاغة، متبوعًا بخطوة هامة في مسيرته الكروية بانضمامه لناشئي مركز شباب مغاغة.

قضى ديفيد 11 عامًا متتالية في النادي، تنقل خلالها بين أندية الدوري الممتاز "ب" والدرجة الثالثة، ليكتسب خبرة ويتمرس في عالم كرة القدم المصرية.

لم تخلُ مسيرته من محطات صعبة، أبرزها عدم اكتمال تجربته مع نادي طامية بسبب خلافات إدارية، لكنه لم يستسلم، واختار الانتقال إلى بني مزار، ليثبت جدارته ويبرهن على إصراره.

والآن، يستقر في صفوف "نجوم مصر" بعقد يمتد لموسمين، في خطوة يرى فيها "نقلة جديدة" نحو تحقيق أحلامه الكروية.

يصف ديفيد نفسه بـ "مهاجم وصانع ألعاب"، ويؤكد بثقة عالية: "هدفي أوصل لأعلى درجة ممكنة مهما كانت التعليقات أو الظروف"، يرى أن ردود الفعل على اسمه، وإن كانت مثيرة للدهشة، إلا أنها ساهمت في خلق حالة من التعاطف والدعم، خصوصًا من أبناء قريته ومتابعي كرة القدم في المنيا.

يختتم ديفيد حديثه بتأكيد يجسد طموحه الذي لا حدود له: "الشهرة جاتلي من الاسم.. بس اللي يعرفني يعرف إن عندي طموح كبير مش واقف على اسمي بس".

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