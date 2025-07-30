الفيوم- حسين فتحي:

استجاب الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، لرغبة الطالبة "مي طاهر محمود لطيف"، إحدى الطالبات المتفوقات بشهادة الثانوية العامة، من ذوي الهمم، والتي أبدت رغبتها في لقاء السيد المحافظ، عبر فيديو على إحدى صفحات التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

أعرب محافظ الفيوم، عن تهنئته القلبية للطالبة "مي طاهر"، لتفوقها بالثانوية العامة، متمنياً لها دوام التوفيق في دراستها الجامعية، وقدم المحافظ، شهادة تقدير وميدالية تذكارية للطالبة، كما قام بتسليمها مبلغاً مالياً مقدماً من إحدى الجمعيات، مثمناً إعلان الجمعية عن تكفلها بالمصروفات الدراسية للطالبة خلال المرحلة الجامعية.

وأشار محافظ الفيوم، إلى استعداد المحافظة التام لتقديم كافة سبل الدعم اللازم للطالبة مي طاهر محمود، خلال دراستها الجامعية، مؤكداً أن المتميزين قليلون، وواجبنا أن نقف بجانب هذه النماذج المتميزة ونحفزهم على بذل أقصى ما لديهم للاستمرار في طريق التميز، ليكونوا مثالاً ونماذج تحتذى لأقرانهم، مشيراً إلى أنه سيتم خلال أيام، تنظيم احتفالية لتكريم المتفوقين من طلاب وطالبات الثانوية العامة والدبلومات الفنية بالمحافظة.

كما أعرب المحافظ، عن اعتزازه بذوي الهمم، واصفاً إياهم بأنهم أصحاب قدرات ومواهب متميزة، في مواجهة الصعاب وتحويل المحنة إلى منحة، مؤكداً حرص المحافظة على تقديم كافة سبل الدعم لذوي الهمم، ومساعدتهم على تخطي الصعاب، وتعظيم التحدي والإرادة لديهم حتى يصبحوا قوة فاعلة في خدمة المجتمع بمختلف المجالات، مشيراً أن الدولة المصرية في ظل القيادة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تولي ذوي الهمم اهتماماً خاصاً وتساندهم بقوة، للاستفادة من قدراتهم وإمكانياتهم، لافتاً إلى ضرورة تضافر جهود كافة المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في تقديم خدمات أفضل لهذه الفئة المهمة بالمجتمع.

أعربت الطالبة "مي طاهر محمود" عن سعادتها البالغة بالاستجابة السريعة من المحافظ، ولقاءه الودي معها الممزوج بعطف الأبوة، مؤكدةً أنها ستبذل أقصى ما لديها من جهد، للمضي قُدماً في طريق النجاح والتفوق، ورسم البهجة على وجوه من حولها، مشيرة أن لقاء الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، واستقبالها بمكتبه، كان بمثابة قوة دافعة لاستمرارها في مواجهة التحديات التي عانت منها خلال الفترة الماضية، مضيفة أنها تشعر بالحماس، ومليئة بطاقة من الأمل والإرادة للتغلب على ظروف فقد أبيها وظروف إعاقتها.