ديفيد ليشع لاعب المنيا يكشف سر الاسم الغريب: صنع شهرتي وفخور بيه

المنيا – جمال محمد:

علق اللاعب ديفيد ليشع، ابن مركز مغاغة بمحافظة المنيا، على تحول اسمه إلى "ترند" على مواقع التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع إعلان انتقاله رسميًا إلى صفوف نادي "نجوم مصر" أحد أندية دوري القسم الثاني، قادمًا من بني مزار.

وقال ليشع لمصراوي: إن الاسم الغريب على مسامع البعض كان السبب في تداول صوري بشكل واسع، مضيفًا: "أنا متعود على ده من زمان، وعمري ما زعلت.. بالعكس بضحك جدًا من الكومنتات".

وفيما تساءل البعض ساخرًا عن أصول الاسم، جاء رد ديفيد واضحًا: "ديفيد هو سيدنا داوود، وليشع نبي من أنبياء الله، وده اسمي الحقيقي، وأنا فخور بيه".

ورغم أن ديفيد لا يلعب في الدوري الممتاز، إلا أن الضجة حول اسمه جعلته حديث رواد السوشيال ميديا، لتنتقل الأضواء نحوه فجأة، وتُسلّط على موهبة كروية صاعدة بدأت من شوارع مغاغة، ومرت بمحطات طويلة في ناشئي مركز شباب مغاغة، ثم في أندية طامية وبني مزار.

ديفيد، البالغ من العمر 25 عامًا، يلعب في مركز المهاجم وصانع الألعاب، وأوضح أنه يسعى بكل جدية لتحقيق حلمه في الوصول لأعلى مستوى ممكن، مؤكدًا أن "الشهرة جاتلي من الاسم.. بس اللي يعرفني يعرف إن عندي طموح كبير مش واقف على اسمي بس".

بالنسبة له، لم يكن الجدل عبئًا، بل فرصة، كما يقول: "الناس خدت بالها مني، وجالي دعم كبير من بلدي وأهلي في المنيا، وده شجعني أكتر إني أكمّل".