انتشال جثمان غريق شهر العسل في الإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

نجحت قوات الإنقاذ النهري مدعومة بغواصين متطوعين، اليوم الأربعاء، في ؤ لقي مصرعه غرقًا أثناء نزول البحر بشاطئ شهر العسل بمنطقة البيطاش بحي العجمي غربي الإسكندرية.

كان قسم شرطة الدخيلة، تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد ورود بلاغ بغرق شاب أثناء نزول البحر آخر شاطئ شهر العسل بمنطقة البيطاش، وفقدان الجثمان.

انتقل ضباط القسم وقوات الإنقاذ النهري رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص غرق شاب يدعى "عبد الرحمن كمال السيد عبده"، 17 سنة، مقيم كفر الزيات محافظة الغربية، بعد نزوله البحر في السابعة صباحًا وأثناء رفع الراية الحمراء.

وأوضح إيهاب المالحي، قائد فريق "غواصين الخير" بالإسكندرية، إلى أنه جرى الدفع بعدد من الغواصين رفقة فريق من الإنقاذ النهري والعثور على جثمان الشاب صباح اليوم، مشيرًا إلى أنه جرى نقل الجثمان للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة الدخيلة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.