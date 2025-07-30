الإسكندرية – محمد البدري:

أعلنت الدكتورة ميرفت السيد، مدير المركز الأفريقي لخدمات صحة المرأة والمشرف العام على مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة بالإسكندرية التابعة لوزارة الصحة، عن جاهزية جميع مستشفيات الأمانة لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل فور الحصول على اعتماد الجودة الدولي "Gahar".

وقالت خلال مشاركتها في ندوة نظمتها نقابة الصحفيين بالإسكندرية، إن المستشفيات تشهد حاليًا عمليات تطوير شاملة تشمل البنية التحتية والتجهيزات الطبية، إلى جانب رفع كفاءة الفرق الطبية والتمريضية استعدادًا للتحول في مستوى الخدمة الصحية.

وأشارت إلى أن المنظومة الجديدة ستُسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية، بالإضافة إلى رفع أجور الأطباء ومساواة الرواتب بالمستشفيات الخاصة، بما يضمن جذب الكفاءات والحفاظ على مستوى الخدمة المتميز.

كما شددت على أهمية الإعلام في دعم المنظومة الصحية، موضحة أن التغطية الإعلامية المحترفة لعبت دورًا فاعلًا في مواجهة الشائعات، خاصة خلال أزمة جائحة كورونا، ونجحت في نشر الوعي الصحي وطرق الوقاية والتعامل مع الحالات المصابة.

وحذّرت السيد من الممارسات العشوائية التي تفتقر للرقابة في بعض مراكز التجميل والعيادات غير المرخصة، مثل استخدام أدوات غير معقمة في الوشم والفيلر والبوتوكس، مشيرة إلى أنها تُمثل خطرًا كبيرًا في نشر العدوى والأمراض الفيروسية.

وخلال الندوة، استعرض نقيب الصحفيين بالإسكندرية، رزق الطرابيشي، الدور الوطني والبطولي للدكتورة ميرفت السيد خلال إدارة مستشفى العجمي كمركز حجر صحي أثناء الجائحة، حيث استمر عملها لأكثر من 118 يومًا دون انقطاع، في تجسيد لروح القيادة والتفاني.

من جهته، وصف رامي ياسين، سكرتير عام النقابة، الدكتورة ميرفت بأنها نموذج للمسؤول المؤثر، لما تقدمه من معلومات دقيقة ومواقف داعمة في أوقات الأزمات، مشيدًا بتأثير حضورها في مواقع القيادة على تماسك المجتمع السكندري.

وأضافت هدى الساعاتي، وكيل النقابة، أن السيد تمثل رمزًا مشرفًا للمرأة المصرية، مشيرة إلى تكريمها من قبل القيادة السياسية تقديرًا لجهودها في دعم المنظومة الصحية.

وشهدت الندوة حضور واسع من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين بالإسكندرية، إلى جانب نخبة من الإعلاميين من مختلف المؤسسات الصحفية، دعمًا للحوار الإعلامي وتبادل الخبرات المهنية.