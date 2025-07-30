إصابة شاب بطلق ناري في ظروف غامضة بقنا

قنا - عبدالرحمن القرشي :

أصيب شاب بطلقات نارية، في ظروف غامضة بقرية الحبيلات الشرقية التابعة لمركز أبوتشت محافظة قنا.

جاءت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة أبوتشت يفيد بإصابة شاب بطلق ناري في قرية الحبيلات الشرقية، وتبين بعد الفحص إصابة عصام.أ.ع، بطلقات نارية في ظروف غامضة.

وجرى نقل المصاب إلى مستشفى أبوتشت المركزي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.