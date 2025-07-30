أسوان - إيهاب عمران:

واصل اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، جولاته الميدانية بتفقد مستشفى كوم أمبو المركزي، لمتابعة سير العمل ومستوى الأداء في المنشآت الطبية التي انضمت لمنظومة التأمين الصحي الشامل وبدأ تشغيلها رسميًا مطلع يوليو الجاري، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

أكد الدكتور إسماعيل كمال، أهمية استمرار تقديم الخدمات الطبية والعلاجية بجودة عالية ووفقًا للمعايير الدولية في المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية الجديدة.

وأشار إلى التحول الكبير الذي شهدته هذه المنشآت، لتصبح "بانوراما جمالية متكاملة العناصر" من الكوادر البشرية الطبية والتمريضية، بالإضافة إلى أعمال التطوير والتجميل ورفع الكفاءة التي جعلتها جاهزة لخدمة المواطن الأسواني على أكمل وجه.

شدد المحافظ على ضرورة الانتهاء من تجهيز المبنى الجديد بمستشفى كوم أمبو المركزي، والذي سيُخصص لقسم الغسيل الكلوي ويضم 31 ماكينة.

وأوضح أن هذا المبنى سيمثل إضافة هامة للمستشفى التي تخدم أكثر من 500 ألف نسمة في المركز والقرى التابعة له، وتضم 100 سرير على مساحة 9900 متر مربع.

كما حرص المحافظ على الاستماع إلى مطالب المرضى والمترددين على المستشفى، موجهًا المسؤولين بسرعة تلبيتها وفقًا للإمكانيات المتاحة وبالشكل المطلوب.





