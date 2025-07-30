كسر جديد في خط مياه رئيسي بالدقهلية.. تحرك عاجل لإصلاحه -صور

الدقهلية ـ رامي محمود:



وقع كسر جديد في خط مياه رئيسي المغذي لمركز ومدينة تمي الأمديد بمحافظة الدقهلية، وكذلك كسر بخط مياه 8 بوصة بمدينة طلخا، وذلك بعد 24 ساعة من وقوع كسر بخط مياه رئيسي على ترعة المنصورية بشارع الاتوبيس بمدينة المنصورة والمغذي لمركز محلة دمنة وعدد من قرى مركز المنصورة.



وكشف بيان لمحافظة الدقهلية، أن الانفجار وقع في الخط الرئيسي علي طريق قرية الصالحات بنطاق قرية ميت فارس مركز بني عبيد والقادم من محطة مياه ميت فارس مما يستدعي تخفيف ضغط المياه لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح .



وأضاف البيان أنه حدث كسر بخط مياه 8 بوصة بشارع الإمام محمد عبده بتقسيم بهاء الشربيني بمدينة طلخا.



ووجه اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، المهندس خالد نصر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى، بالدفع بفرق العمل إلى موقع الحادث والبدء في إصلاح الخط وعودة ضخ المياه بكامل طاقتها في أسرع وقت.



كما وجه محافظ الدقهلية، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب، بسرعة الدفع بسيارات مياه نقية للمناطق والقرى المتضررة من كسر الخط وهي ( مدينة تمي الأمديد - قرية صدقا وتوابعها ) .



كما وجه، رئيس مركز ومدينة تمى الأمديد ورئيس مدينة طلخا بمتابعة وصول سيارات المياه إلى المناطق المتضررة لحين عودتها مرة أخرى .



وطمأن محافظ الدقهلية، المواطنين أن فرق العمل قد باشرت عملها علي الفور وتم تخفيف ضغط المياه لحين الانتهاء من إصلاح الكسر ، ويجرى العمل علي إصلاح الخط .



وأكدت المحافظة، تواصلها مع المواطنين من خلال غرفة العمليات المركزية لتلقي أية شكاوى لتلبية احتياجاتهم فورا من خلال الفرق العاملة علي الارقام التالية/ "... 0502316644-0502314880-0502327792 " من التليفون الأرضي أو المحمول، علي رقم 114 من التليفون الأرضي .



وأهابت محافظة الدقهلية، بالمواطنين عدم الانسياق وراء أي شائعات أو تلقي الأخبار والمعلومات إلا من خلال الصفحة الرسمية للمحافظة.