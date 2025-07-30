3 جثث لفتيات و12 مصاباً آخرين حصيلة انقلاب ميكروباص على صحراوي المنيا

المنيا- جمال محمد:

لقيت 3 فتيات مصرعهن، اليوم الأربعاء، فيما أصيب 12 آخرين بكسور وكدمات متنوعة، إثر انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من قرية الشيخ فضل بمركز بني مزار شمال محافظة المنيا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطاراً من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي، مما أسفر عن وقوع ضحايا ومصابين.

انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين مصرع : ريموندا شكري، 20 عاما، ميرنا يعقوب، 19 عاما، دينا أشرف 19 عاما.

وأصيب 12 آخرين وهم: عادل عطية 40 عاما، مينا مجدي 28 عاما، مارينا عادل 13 عاما، كاراس ميلاد 11 عاما، شنودة رضا 12 عاما، ميرنا رضا 21 عاما، ريدي إسحاق 12 عاما، كلارا محروس 12 عاما، يوستينا سمير 26 عاما، كيرلس وديع 26 عاما، شيري مجدي 20 عاما، مارينا مجدي 12 عاما، جميعهم مصابون بكسور وكدمات متنوعة.

جرى نقل المصابين إلى المستشفى التكاملي بالشيخ فضل، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.