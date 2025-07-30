

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلن اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، الدفع بوحدة توليد جديدة بقدرة ٢ ميجاوات ومحول مماثل دعمًا لمنظومة الكهرباء بمركز الفرافرة، لافتا إلى أن الهدف من ذلك تحسين كفاءة التغذية وتقليل الأحمال على الشبكة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والشركة القابضة.

وأوضح المحافظ، في بيان له، أن الإجراءات شملت أيضًا دعم البنية الأساسية للربط من خلال توفير مجموعة كابلات رئيسية لتوصيل وحدة التوليد الجديدة بلوحة التوزيع المركزية، ما يساهم في استقرار التيار الكهربائي وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين في الفرافرة.

في سياق متصل، أشار المهندس ياسر عمر رئيس قطاع توزيع الكهرباء بمحافظة الوادي الجديد، إلى استكمال أعمال صيانة وتأهيل وحدة التوليد القديمة بقرية التمانين التابعة لمركز باريس، التي كانت قد تعرضت لعطل بسبب حريق سابق.

وبين عمر، أن أعمال الإصلاح تضمنت تركيب جهاز "تربوتشارجر" جديد للوحدة إلى جانب إصلاح الكابلات التي تضررت جراء الحريق، لافتا إلى أنه تم اتخاذ قرارا بنقل وحدة توليد "كاتربيلر" بقدرة ٤٠٠ ك، ومن مجمع أبو منقار إلى قرية التمانين، بهدف دعم عملية التشغيل وضمان انتظام الخدمة الكهربائية في المنطقة.

وفي إطار الخطة العامة لتحسين الشبكة، أعلن المحافظ عن بدء فريق الصيانة التابع في تنفيذ عمرة شاملة للوحدتين "٢ كاتربيلر" بالمركز، بما يعزز كفاءة التشغيل ويدعم الشبكة الكهربائية المحلية بمركز الفرافرة.