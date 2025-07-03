تعويضات عاجلة لضحايا انفجار مصنع الأدوات الصحية بالدقهلية

الدقهلية - رامي محمود:

أصدر اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، قرارًا بصرف مساعدات مالية عاجلة لأسر المتوفين والمصابين في حادث مصنع "الطيب" للأدوات الصحية، الذي وقع صباح اليوم نتيجة انفجار خزان ضغط هواء، وذلك بالتنسيق مع الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي.

وشملت المساعدات صرف 50 ألف جنيه لأسرة كل متوفى إذا كان عائلًا للأسرة، و25 ألف جنيه إذا لم يكن عائلًا، و5 آلاف جنيه لكل مصاب.

وأكد المحافظ أن الحادث مأساوي ويؤلمنا جميعًا، معربًا عن تعازيه لأسر الضحايا، وداعيًا الله أن يرحم المتوفين ويلهم ذويهم الصبر، ويتمنّى الشفاء العاجل للمصابين.

وكان المحافظ قد وجّه منذ الساعات الأولى لوقوع الحادث، كلًا من الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة، والدكتورة هالة عبد الرزاق، وكيلة وزارة التضامن، بسرعة التوجه إلى موقع الحادث، واتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف المساعدات، فضلًا عن توفير الرعاية الطبية والعلاجية الكاملة للمصابين.

ويُذكر أن الحادث وقع داخل غرفة الرش بمصنع الطيب في قرية "سلكا" التابعة لمركز المنصورة، وأسفر عن وفاة شخصين، وإصابة 9 آخرين، نُقل منهم 8 إلى مستشفى أجا، حيث تم تقديم الإسعافات اللازمة، وغادرت 7 حالات المستشفى بعد تماثلها للشفاء، فيما تبقى حالة واحدة تحت الملاحظة. كما نُقلت الحالة التاسعة إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة لتلقي العلاج.

من جهتها، أوضحت وكيلة وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية، أنه بالتنسيق مع الوزارة، تم صرف المساعدات العاجلة لأسر الضحايا، إلى جانب توفير العلاج اللازم للحالات التي غادرت المستشفى، وتقديم الدعم النفسي لأسر المصابين، وضمان الرعاية المستمرة لهم.