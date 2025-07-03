ننشر أسماء ضحايا حادث انفجار مصنع إنتاج أدوات صحية بالدقهلية

الدقهلية- رامي محمود:

استقبل مستشفى أجا المركزي، والطوارئ الجامعي، اليوم الخميس، حالتي وفاة و9 مصابين، جراء حادث انفجار خزان ضغط الهواء الخاص برش المنتجات داخل مصنع لإنتاج البانيو والادوات الصحية بقرية سلكا مركز المنصورة.

ووصل إلى مستشفى الطوارئ الجامعي كل من: وهيد فتحى مبروك زيدان 50 عاما، مقيم مركز سمنود بمحافظة غربية مصاب بجرح متهتك بالساق اليسرى وتوفي عقب وصوله، وقدرى عطيه عبد الوهاب 45 عاما مقيم قرية برج النور مركز أجا، ومصاب باشتباه كسر بالساق اليسرى وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم .

واستقبل مستشفى أجا المركزي كل من:"جمعه صابر عبد النعي ٤٥ عاما، مقيم قرية طنامل مصاب بكدمات وسحجات وحروق متفرقة بالجسم، وصلاح عاطف عبده حسن، مقيم مركز ميت غمر مصاب بكدمات وسحجات وحروق متفرقه بالجسم، وإسلام محمد عبد الخالق مقيم مركز أجا 35 عاما، ومصاب بكدمات وسحجات وحروق متفرقه بالجسم، واشرف محمد محمد سعد مقيم قرية شنيسة مركز أجا 43 عاما، ومصاب بكدمات وسحجات وحروق متفرقة بالجسم وكسر مفتوح بالساق اليمني، ورامي محمد انور ابو النصر 45 عاما، ومقيم قرية كفر الشعراوى، مصاب بكدمات وسحجات وحروق متفرقة بالجسم، ومصطفي أحمد محمد معوض 35 عاما، مقيم قرية منشأة عبد النبى مركز اجا، ومصاب بكدمات وسحجات وحروق متفرقة بالجسم، وعبد الموجود محمد عبد الموجود نصار 34 عاما، مقيم قرية بقطارس مصاب بكدمات وسحجات وحروق متفرقة بالجسم، ومصطفى محمد عبد النبي السباعي 34 عاما، ومقيم قرية اللاوند مصاب بكدمات وسحجات وحروق متفرقة بالجسم".

لقى كل من وهيد فتحي ، 50 عاما، مصرعه ومحمد عبد المجيد بدر الدين 27 عاما ومقيم مركز أجا مصرعه نتيجة تأثره بإصابته ببتر بالفخذ الأيمن وبتر بالفخذ اليسرى وحروق من الدرجة الثالثة بالجسم كله.

كان اللواء حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ للعميد هيثم منصور، مأمور مركز شرطة المنصورة، بوقوع انفجار هائل داخل مصنع لإنتاج الأدوات الصحية بقرية سلكا "دائرة المركز".

انتقل مدير أمن الدقهلية وضباط مباحث مركز شرطة المنصورة إلى موقع الحادث للتأكد من وصول كافة الأجهزة المعنية للتعامل مع الحادث، وبالفحص تبين أن الانفجار كان داخل خزان ضغط الهواء بغرفة الرش مما تسبب الحادث في وقوع 2 حالة وفاة وعدد 9 حالات إصابة متنوعة نتيجة الانفجار.

من جانبه كلف اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة بمتابعة حالة المصابين بالمستشفيات وتقديم الرعاية الطبية الكاملة لهم.

كما كلف المحافظ الدكتورة هالة عبدالرازق، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسرعة الانتقال إلى المستشفيات لصرف التعويضات اللازمة للمصابين وأسر المتوفين.