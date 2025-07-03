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دبحهم بالسكينة.. توجيه عاجل من النيابة بشأن مقتل 3 أطفال على يد والدهم بالمنيا

02:31 ص الخميس 03 يوليو 2025

جثة - أرشيفية

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المنيا- جمال محمد:

بدأت النيابة العامة بالمنيا، خلال الساعات الأولى من اليوم الخميس، في معاينة مسرح جريمة مقتل 3 أطفال على يد والدهم ذبحاً بالسكين، في قرية زهرة.

ووجهت النيابة العامة بسرعة إعداد تقارير الصفة التشريحية للجثث الثلاثة، مع سرعة انتهاء المعمل الجنائي من فحص مسرح الجريمة بالكامل.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا تلقت إخطارا بقيام شخص بذبح أطفاله في إحدى قرى المركز.

انتقلت الاسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين قيام "أ.م" 37 سنة، عامل، بذبح أطفاله الثلاثة، 7 سنوات، 9 سنوات، 10 سنوات، وقام بتسليم نفسه لنقطة الشرطة بالقرية.

كشفت التحريات الأولوية قيام المتهم بارتكاب الجريمة بسبب وقوع خلافات متكررة مع زوجته التي تركت المنزل منذ 15 يوماً، وتركت له الأبناء .

جرى نقل جثامين الأطفال إلى مشرحة مستشفى صدر المنيا، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وجرى فرض كردون حول المنزل لحين إنتهاء المعاينة.

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