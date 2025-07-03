الغربية ـ مروة شاهين:

حضر عدد من نجوم الفن الشعبي؛ لتقدم واجب العزاء في الراحل أحمد عامر المطرب الشعبي بمسقط رأسه بمدينة سمنود بمحافظة الغربية، مساء اليوم الأربعاء، والذي توفي إثر تعرضه لوعكة صحية مفاجئة .

كان المئات من أهالي مدينة سمنود شيعوا جثمان المطرب الراحل عصر اليوم من مسجد الحرايري بمدينة سمنود بمحافظة الغربية، بعد تعطيل خروج الجنازة لأكثر من 3 ساعات لتوقيع الكشف الطبي على الجثمان وصدور تصريح الدفن .

حضر عدد من نجوم الفن الشعبي، من بينهم رحمة محسن، ورضا البحراوي ومحمود الليثي وحمو بيكا وشحتة كاريكا، للمشاركة في مراسم التشييع التي بدأت عقب صلاة الظهر من مسجد الحرايري لدفنه في مقابر الصعيدي بمسقط رأسه بسمنود.

وتعرض الراحل لأزمة قلبية مفاجئة، بعد ساعات من دخوله أحد المستشفيات في المحلة عقب شعوره بوعكة صحية شديدة أثناء عودته من إحياء حفل بالمنصورة.

ونشر الفنان الراحل قبل وفاته بساعات، عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" منشورًا يعتذر فيه عن الأعمال الفنية المقبلة بسبب ظروفه الصحية، طالبًا الدعاء بالشفاء، مما زاد من صدمة جمهوره ومحبيه بعد إعلان خبر وفاته.