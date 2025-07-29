سقوط مروع.. مصرع عامل أثناء تركيب "طبق دش" بالقليوبية

القليوبية ـ أسامة عبدالرحمن:

لقى عامل مصرعه متأثرًا بإصاباته، إثر سقوطه من الطابق الرابع أثناء تركيبه "طبق دش" أعلى سطح منزله بمنطقة منية بمدينة شبين القناطر في محافظة القليوبية. تم نقله إلى مستشفى شبين القناطر المركزي، وأُخطر اللواء أشرف جاب الله، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، بالواقعة.

كان اللواء محمد السيد، مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، واللواء وائل متولي، رئيس مباحث المديرية، قد تلقيا إخطارًا من المقدم محمود إسماعيل، رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر، بورود بلاغ من مستشفى شبين القناطر يفيد بوصول المدعو "أيمن س. ط"، 40 عامًا، عامل، جثة هامدة.

بانتقال قوة أمنية من مركز الشرطة، وبالفحص، تبين أن الضحية سقط من الطابق الرابع أثناء تركيبه "طبق دش" وتوصيله لشقته، حيث اختل توازنه وسقط أرضًا، ما أسفر عن إصابته بكسور في الجمجمة وكسور متعددة بالجسم، أودت بحياته.

جرى تحرير محضر بالواقعة، وأمرت النيابة العامة بدفن الجثة بعد مناظرتها.