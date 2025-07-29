ضبط شقيقين شرعا في قتل شاب من ذوي الهمم بكفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

ألقت أجهزة الأمن في كفر الشيخ القبض على شقيقين، اليوم الثلاثاء، لاتهامهما بالشروع في قتل عامل زراعي من ذوي الاحتياجات الخاصة، بعدما اعتديا عليه بأسلحة بيضاء بعزبة طنطاوي التابعة لقرية سنهور المدينة بمركز دسوق، بسبب خلافات قديمة.

تلقى اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من العميد إبراهيم مشرف، مأمور مركز شرطة دسوق، بورود إشارة من مستشفى دسوق العام بوصول المدعو "نزيه. ع. ك. ا"، 46 عامًا، عامل زراعي، مصابًا بجروح وكدمات في الرأس، بادعاء تعدٍّ من آخرين.

وبسؤال المصاب، اتهم كلًا من: "و. ر. ا. ا"، 38 عامًا، عامل بالصرف الصحي، وشقيقه "م"، 28 عامًا، حاصل على ليسانس دراسات إسلامية، بالتعدي عليه باستخدام أسلحة بيضاء.

وكشف التقرير الطبي عن وجود جرح متهتك وجرح قطعي بفروة الرأس طوله 4 سم، فيما يُستكمل علاجه تحت إشراف طبيب الجراحة.

أسفرت تحريات الرائد فؤاد الفقي، رئيس مباحث مركز شرطة دسوق، عن وجود خلافات قديمة بين المجني عليه والمتهمين، وأن الشقيقين قاما يوم الواقعة بالتعدي عليه بغرض قتله، مستخدمين أدوات حادة.

وبعد تحديد هويتهما، ألقت قوات الشرطة القبض عليهما، وأنكرا في التحقيقات ما نُسب إليهما. وتم تحرير محضر بالواقعة يحمل رقم 11737 لسنة 2025 جنح مركز دسوق، وأمرت النيابة العامة بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق، قبل أن تُجدد المحكمة حبسهما 15 يومًا.

وصرّح السيد عطية الخولي، شقيق المجني عليه، أن شقيقه من ذوي الهمم ويعاني من اضطراب في النطق، ويحمل شهادة تأهيل تثبت إعاقته، مشيرًا إلى أن المتهمين اعتديا عليه بوحشية.

وأضاف "الخولي" أن الشقيقين معروفان في المنطقة بسوابقهما في البلطجة، وأن القبض عليهما أعاد الطمأنينة إلى الأهالي.