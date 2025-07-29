سوهاج - عمار عبد الواحد:

يعيش أهالي قرية برخيل، التابعة لمركز ومدينة البلينا جنوب محافظة سوهاج، في حالة من الخوف والهلع، بعد تكرار اندلاع حرائق غامضة في المنازل والأحواش دون سبب ظاهر أو تفسير منطقي، وسط تساؤلات لم تجد إجابة حتى الآن.

وبحسب روايات الأهالي، تندلع النيران بشكل مفاجئ وفي أوقات متفرقة على مدار اليوم، وأحيانًا في أماكن متباعدة داخل نطاق القرية، ما يزيد من حيرة السكان، ويثير قلقهم، خاصة مع فشل كل المحاولات في تحديد مصدر أو سبب واضح لهذه الحرائق.

وفي ظل هذا الغموض، ابتكر الأهالي وسيلة جديدة للتعامل مع الأزمة، من خلال إنشاء مجموعات على تطبيقات التواصل الاجتماعي مثل "واتساب" و"تليجرام"، بهدف تنبيه شباب القرية بمواقع اندلاع الحرائق فور حدوثها، لتسريع التدخل ومحاولة الإطفاء قبل تفاقم الأضرار.

وأكد عدد من السكان أنهم أصبحوا يراقبون أسطح منازلهم باستمرار، خصوصًا المنازل المرتفعة، لرصد أي تصاعد للدخان أو اندلاع نيران، في ظل غياب أي تفسير رسمي لما يحدث، ومع تصاعد حالة الترقب والخوف في القرية.

وطالب الأهالي بسرعة تدخل الجهات المختصة، من الحماية المدنية، والبحث الجنائي، وخبراء المعامل الجنائية والبيئية، لكشف لغز هذه الحرائق المتكررة، وطمأنة السكان الذين باتوا يخشون على حياتهم وممتلكاتهم.

ولا تزال قرية برخيل تحت وطأة القلق والذعر، وسط انتظار لما ستسفر عنه الأيام المقبلة، في أمل أن يتدخل أحد المسؤولين لوضع حد لهذا اللغز المربك.

وكانت الصفحة الرسمية لموقع "مصراوي" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قد نشرت مساء اليوم الثلاثاء، تغطية مصوّرة تحت عنوان: "من يشعل النيران في برخيل؟.. قصة حرائق غامضة تربك أهالي سوهاج."

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