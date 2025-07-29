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قريبًا.. تشغيل محطة مياه بولاق لتحسين الخدمة في قرى الوادي الجديد

10:24 م الثلاثاء 29 يوليو 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    تشغيل محطة مياه بولاق لتحسين الخدمة في قرى الوادي الجديد
  • عرض 5 صورة
    تشغيل محطة مياه بولاق لتحسين الخدمة في قرى الوادي الجديد
  • عرض 5 صورة
    تشغيل محطة مياه بولاق لتحسين الخدمة في قرى الوادي الجديد
  • عرض 5 صورة
    تشغيل محطة مياه بولاق لتحسين الخدمة في قرى الوادي الجديد
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الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، الانتهاء من إجراءات التسليم الابتدائي لمحطة تنقية مياه الشرب بقرية بولاق التابعة لمركز الخارجة، بطاقة إنتاجية تبلغ 100 لتر/الثانية، وذلك تمهيدًا لتشغيلها ودخولها الخدمة رسميًا.

وتأتي محطة بولاق ضمن 14 محطة جارٍ تسليمها من قبل الهيئة القومية لمياه الشرب إلى شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، وذلك عقب الانتهاء من اختبارات التشغيل التجريبي.

وأوضح المحافظ، أنه تم وضع خطة زمنية للانتهاء من تسليم جميع المحطات تباعًا، بالتنسيق بين الهيئة والشركة، في إطار تحسين مستوى خدمات مياه الشرب المقدمة للمواطنين في المراكز والقرى.



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الوادي الجديد تحسين الخدمة محطة مياه بولاق
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