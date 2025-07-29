المنوفية - أحمد الباهي:

في واقعة مأساوية هزّت إحدى قرى مركز منوف بمحافظة المنوفية، اعتدى رجل يعمل "نقاشًا"، يبلغ من العمر 37 عامًا، على طفل لم يتجاوز السادسة من عمره، مستغلًا حظيرة مواشي (عشة) تابعة لأحد الجيران لتنفيذ جريمته في الخفاء، قبل أن تُكشف الجريمة وتقرر أسرة الطفل مقاضاة الجاني.

وقالت والدة الطفل في روايتها لموقع مصراوي: "ابني محمد عنده 5 سنين، ومتعود ينزل يلعب قدام البيت، وكان دايمًا بيروح عند حظيرة لجارنا بيربي فيها مواشي. المتهم بدأ يتردد على المكان، واستدرج محمد للعشة بحجة إنه هيديله قطعة حلوى، وكرر فعلته أكتر من مرة، تحديدًا أيام الجمعة."

وأضافت الأم، أن المتهم هدد نجلها بالقتل إذا تحدّث لأحد، لكنها بدأت تلاحظ عليه علامات غريبة: "بيدخل البيت هدومه مبهدلة، ووشه فيه خوف ورعب، فقررت آخده على جنب وأتكلم معاه، ولما قالّي اللي حصل، كنت هتجنن، لكن طمِّنته وقلت له إن اللي عمل كده هيتعاقب."

وقال والد الطفل: "إنه بمجرد معرفته بما حدث من زوجته، اصطحب نجله إلى مركز شرطة منوف، وحرر محضرًا ضد المتهم ويدعى "عصام. م. س" (37 عامًا)، ويعمل نقاشًا، لاتهامه بالاعتداء الجسدي والنفسي على الطفل محمد."

وأكد مصدر أمني أن المتهم اعترف بجريمته أمام جهات التحقيق، مشيرًا إلى أنه متزوج ولديه ثلاثة أطفال، أكبرهم فتاة تبلغ 13 عامًا. وقد تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وقررت نيابة منوف حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، ثم جددت حبسه إلى 15 يومًا، تمهيدًا لإحالة القضية إلى محكمة الجنايات.