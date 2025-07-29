بسلاح أبوه.. مصرع رضيع بطلق ناري بالخطأ في كفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

لقي رضيع مصرعه، اليوم الثلاثاء، إثر إصابته بطلق ناري خرج عن طريق الخطأ من سلاح والده أثناء تنظيفه داخل منزله بقرية محلة القصب التابعة لمركز كفر الشيخ.

تلقى اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء محمد فوزي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى كفر الشيخ العام بوصول الطفل "مروان. م. م. ي"، عامان، مصابًا بطلق ناري في البطن، وقد فارق الحياة فور وصوله المستشفى.

على الفور، انتقل ضباط مباحث المركز إلى المستشفى، وبالفحص تبيّن أن والد الطفل، ويدعى "محمد. م. ي"، 32 عامًا، عامل، كان ينظف سلاحه الناري المرخص "بندقية خرطوش" داخل منزله، فانطلقت منه طلقة عن طريق الخطأ، أصابت نجله الرضيع وأودت بحياته.

تم القبض على الأب واقتياده إلى مركز شرطة كفر الشيخ، وبمواجهته أقر بصحة الواقعة مؤكدًا عدم قصده إيذاء نجله، وأرشد عن السلاح المستخدم حيث تم ضبطه.

جرى إيداع جثة الطفل بمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام تحت تصرف النيابة العامة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وتحرر المحضر رقم 9856 لسنة 2025 جنح مركز شرطة كفر الشيخ، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.