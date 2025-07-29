مشادة تتحول إلى جريمة.. سائق يتعرض للطعن بالإسكندرية بسبب الأجرة

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

شهدت منطقة سيدي جابر بكورنيش الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، واقعة طعن سائق ميكروباص على يد أحد الركاب، إثر مشادة نشبت بين الطرفين بسبب خلاف على قيمة الأجرة، بعدما طلب السائق من الراكب زيادة قدرها جنيه واحد.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بقيام أحد الركاب بالاعتداء على السائق أعلى كوبري سيدي جابر، ما أسفر عن إصابته بجروح.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث برفقة سيارة إسعاف، وجرى نقل السائق المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، وبدأت قوات الشرطة في إجراء التحريات حول ملابسات الواقعة وأداة الجريمة.

وتحرر محضر بالواقعة؛ تمهيدًا لعرضه على جهات التحقيق المختصة.