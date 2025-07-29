البحيرة - أحمد نصرة:

رفعت محافظة البحيرة، درجة الاستعداد القصوى؛ استعدادًا لانتخابات مجلس الشيوخ المقرر إجراؤها يومي الإثنين والثلاثاء الموافقين 4 و5 أغسطس المقبل، مشددة على جاهزية جميع المقرات واللجان لتأمين سير العملية الانتخابية بسلاسة وأمان.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، التنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، وتجهيز 628 مركزًا انتخابيًا يضم 633 لجنة فرعية، موزعة على 18 مركزًا وقسمًا إداريًا، لاستقبال 4 مليون و351 ألفًا و751 ناخبًا وناخبة ممن يحق لهم التصويت.

وشددت الدكتورة جاكلين على توفير كل التجهيزات بالمقار الانتخابية، من إنارة ومظلات وأماكن انتظار مناسبة، وكراسي متحركة لخدمة كبار السن وذوي الهمم، مع رفع الإشغالات المحيطة باللجان وتكثيف أعمال النظافة.

وجرى التأكيد على توفير مولدات كهرباء ومحولات احتياطية، ومراجعة وسائل السلامة وطفايات الحريق، مع تفعيل خطوط التليفون الأرضي داخل كل لجنة لضمان سرعة التواصل.

وأكدت الدكتورة جاكلين، التزام المحافظة بالحياد والشفافية، والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، مشيرة إلى أن المشاركة الإيجابية في الانتخابات تمثل دعمًا لمسيرة الديمقراطية وبناء الجمهورية الجديدة.