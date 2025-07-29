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محافظ أسوان يتفقد تجهيزات مقار لجان انتخابات الشيوخ - صور

07:39 م الثلاثاء 29 يوليه 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    محافظ أسوان يتفقد تجهيزات مقار لجان انتخابات الشيوخ
  • عرض 5 صورة
    محافظ أسوان يتفقد تجهيزات مقار لجان انتخابات الشيوخ
  • عرض 5 صورة
    محافظ أسوان يتفقد تجهيزات مقار لجان انتخابات الشيوخ
  • عرض 5 صورة
    محافظ أسوان يتفقد تجهيزات مقار لجان انتخابات الشيوخ
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أسوان - إيهاب عمران:


حرص اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، اليوم الثلاثاء، على القيام بمتابعة ميدانية لأحد مقار لجان انتخابات مجلس الشيوخ، والمقرر انطلاقها يومي 4 و5 أغسطس المقبل.

وتفقد المحافظ، اللجان الانتخابية بمدرسة الكفور الابتدائية بمركز كوم أمبو، حيث شدد على ضرورة تحقيق التكامل والتعاون بين جميع الأجهزة المعنية لضمان نجاح سير العملية الانتخابية، والظهور بالشكل المشرف والراقي الذي يليق بـ"زهرة الجنوب".

وأكد الدكتور إسماعيل كمال أن دور الأجهزة التنفيذية من مسؤولي المحليات يجب أن ينتهي عند حدود التجهيز والإعداد الجيد لمقار اللجان الانتخابية، مع ضرورة توفير الكراسي المتحركة لكبار السن، وتسخير جميع الإمكانيات المتاحة للدعم اللوجستي فقط، مشددًا على التزام الجهاز التنفيذي بالحياد الكامل، والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين دون تمييز أو تحيّز.

وكلف محافظ أسوان الجهات المختصة بمواصلة المرور على مقار اللجان الانتخابية، والبالغ عددها 190 لجنة موزعة على مختلف المراكز والمدن، لمتابعة التجهيزات الإدارية والفنية داخل وخارج اللجان، وتوفير مناخ ملائم يضمن سهولة إدلاء المواطنين بأصواتهم.

ووجّه المحافظ بضرورة تزامن الاستعدادات الانتخابية مع تكثيف أعمال النظافة العامة، ورفع كفاءة دورات المياه العمومية، والمرافق العامة من كهرباء، ومياه شرب، وصرف صحي، وغيرها من الخدمات الأساسية.


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انتخابات الشيوخ لجان انتخابات الشيوخ أسوان الدكتور إسماعيل كمال
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