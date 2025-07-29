وفد من أوقاف سوهاج يزور قرية برخيل المتضررة من الحرائق (صور)

سوهاج - عمار عبدالواحد:

زار وفد من مديرية أوقاف سوهاج، قرية برخيل التابعة لمركز البلينا جنوبي المحافظة، لمتابعة الأوضاع الدعوية والخدمية في أعقاب الحرائق الغامضة التي شهدتها القرية مؤخرًا، وأسفرت عن أضرار مادية لحقت بعدد من المنازل.

وترأس الوفد الدكتور محمد إسماعيل أبو سعدة، مدير مديرية أوقاف سوهاج، يرافقه عدد من قيادات الأوقاف بالمحافظة، حيث تفقدوا عددًا من المساجد بالقرية، واطّلعوا على سير العمل الدعوي، ومدى التزام الأئمة والخطباء بأداء دورهم في توعية المواطنين وبث الطمأنينة بينهم.

وأكد الدكتور أبو سعدة، خلال جولته، أهمية دور المسجد في أوقات المحن والأزمات، مشيرًا إلى أن المسجد ليس فقط مكانًا للصلاة، بل يُعد مركزًا للإشعاع الروحي والاجتماعي، يمد المجتمع بالقيم ويعزز الروح المعنوية بين أفراده.

وأضاف "أبو سعدة"، أن المديرية تتابع باهتمام بالغ تداعيات ما حدث في برخيل، وتعمل على تقديم الدعم الدعوي والنفسي اللازم للأهالي، بالتعاون مع الجهات المعنية، وذلك انطلاقًا من دور وزارة الأوقاف في تفعيل الرسالة المجتمعية للمسجد.

وتأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة من الجولات الميدانية التي تنفذها المديرية بمختلف قرى المحافظة، للتواصل المباشر مع المواطنين، وتقييم الاحتياجات الفعلية على أرض الواقع، لا سيما في المناطق التي تعرضت لظروف استثنائية.

يُذكر أن قرية برخيل شهدت مؤخرًا سلسلة من الحرائق الغامضة التي أثارت قلق المواطنين، وأسفرت عن تضرر عدد من المنازل، وسط مطالبات بسرعة التحقيق في أسباب تلك الحرائق وتقديم الدعم العاجل للمتضررين.

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