مجلس جامعة بنها الأهلية يوافق على إنشاء كليتي التمريض والإعلام

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

عقد مجلس جامعة بنها الأهلية، اجتماعه، برئاسة الدكتور تامر سمير رئيس الجامعة، وحضور الدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، ومديري البرامج، وأعضاء مجلس الجامعة، وأمين عام الجامعة والأمين المساعد.

ووافق مجلس الجامعة خلال الجلسة على إنشاء كليتي التمريض والعلوم الإنسانية والاعلام، موجها الشكر لقيادات الجامعة وعمداء البرامج على الجهود المبذولة في العملية التعليمية.

كما استعرض الدكتور حسين المغربي التعاون الأكاديمي بين جامعة بنها الأهلية وجامعة لويفيل بالولايات المتحدة الأمريكية، وانتهاء نتائج الفصل الدراسي الثاني، وبدء الفصل الدراسي الصيفي لبرامج الجامعة للعام الجامعة 2024 / 2025م.

واستعرض أيضًا خطط التدريب الميداني الصيفي لبرامج الهندسة وعلوم الحاسب وكذلك الخطة الصيفية المقترحة للنشاط الطلابي.

وناقش مجلس الجامعة مقترح تقديم بعض المنح الدراسية للدول الأفريقية وخاصة دول حوض النيل وكذلك توقيع عدد من بروتوكولات التعاون بين جامعة بنها الأهلية وعدد من الهيئات والمؤسسات المختلفة بهدف توفير فرص التدريب والتوظيف للطلاب.