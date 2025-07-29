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من شقة سيدي بشر للترحيل إلى القاهرة.. تفاصيل ضبط بلوجر زعمت إنها "بنت الرئيس مبارك"

04:44 م الثلاثاء 29 يوليو 2025

مروة يسري

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الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

ألقت قوة أمنية القبض على سيدة تُدعى "مروة يسري" داخل شقتها بمنطقة سيدي بشر شرق محافظة الإسكندرية، وذلك بعد ادعائها أنها ابنة غير معلنة للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك من زواجه بالفنانة المعتزلة إيمان الطوخي، بحسب مصدر أمني مطّلع.

وأوضح المصدر، أن المتهمة كانت تستخدم الشقة لبث بعض مقاطع فيديو مباشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت مرارًا في فيديوهات تتحدث فيها عن ما وصفته بـ"الظلم" الذي تعرضت له، مؤكدة أنها ثمرة علاقة زواج سري تم إخفاؤه لدواعٍ سياسية، على حد تعبيرها.

وأوضح أن القوة الأمنية قامت بترحيل مروة يسري على الفور إلى القاهرة، تمهيدًا لمباشرة التحقيقات أمام النيابة العامة، في ضوء البلاغات المقدمة ضدها التى تتهمها بنشر معلومات كاذبة وانتحال صفة شخصية عامة.

يُذكر أن مقاطع فيديو مروة أثارت جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وانتشرت على نطاق واسع بين المستخدمين رغم غرابتها وعدم وجود ما يثبت صحتها من مصادر موثوقة، ما دفع جهات مختصة إلى التحرك للتحقيق في حقيقة هذه المزاعم ومدى مخالفتها للقانون.

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مروة يسري ضبط بنت مبارك الإسكندرية
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