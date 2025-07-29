تفاصيل غلق 7 منشآت طبية خاصة فى الإسماعيلية

الإسماعيلية – أميرة يوسف:

تابع اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، جهود مديرية الشئون الصحية في تكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الطبية الخاصة، والتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية والقانونية حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وفي هذا السياق، أعلنت الدكتورة ريم مصطفى، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، عن غلق 7 منشآت طبية خاصة بقرية الأبطال التابعة لمركز ومدينة القنطرة شرق، وذلك خلال حملة مكثفة نفذتها إدارة العلاج الحر بالتعاون مع الوحدة المحلية للمدينة.

وتنوّعت المنشآت المغلقة ما بين عيادات أسنان وأطفال، ومعمل تحاليل طبية، ومركز نساء وتوليد، وعيادة جراحة عامة، حيث تم تنفيذ قرار الغلق رقم 455 لسنة 2025 الصادر عن محافظ الإسماعيلية، بعد رصد عدة مخالفات جسيمة.

وأوضحت وكيل وزارة الصحة أن أسباب الغلق شملت العمل بدون ترخيص، بالمخالفة لأحكام القانون رقم 51 لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم 153 لسنة 2004، بالإضافة إلى وجود مخالفات تتعلق باشتراطات مكافحة العدوى، وعدم الالتزام بآليات التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة.

يُذكر أن الحملة تمت تحت إشراف الدكتورة هبة طه، وضمّت في عضويتها كل من الدكتورة نهال أحمد، والدكتورة إيمان محمد من إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالإسماعيلية.