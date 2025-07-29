سوهاج - مصراوي:

سيطرت حالة من الفزع والقلق على أهالي قرية برخيل التابعة لمركز البلينا محافظة سوهاج، بعد سلسلة من الحرائق المتكررة والغامضة التي تلتهم المنازل دون سبب واضح خلال الأسابيع الماضية.

هذه الظاهرة المقلقة، التي أسفرت عن خسائر مادية فادحة تشمل احتراق أثاثات عشرات المنازل ونفوق الماشية والطيور، أعادت إلى الأذهان حكايات سابقة عن حرائق "الجن" التي طاردت قرى سوهاج لسنوات، بينما تسعى السلطات للوقوف على أسباب علمية حاسمة.

تاريخ من الألسنة النيران والغموض

لم تكن حرائق برخيل هي الأولى من نوعها في سوهاج، ففي عام 2004، اندلعت حرائق متفرقة في نجوع برديس، ورافقتها روايات شعبية عن "طيور مشتعلة تحط على أسطح المنازل فتشعلها"، وبينما تراوحت التفسيرات بين الأساطير ومحاولة إيجاد سبب علمي كتطاير شرر من أبراج الحمام، أكدت جهات التحقيق وقتها أن "ماسًا كهربائيًا" كان السبب، لكن هذا التفسير لم يقنع الأهالي، خاصة بعد نشوب حرائق في منازل أخرى لم تكن وصلت إليها الكهرباء بعد.

عاد شبح الحرائق ليضرب بقوة أكبر في عام 2017، وهذه المرة في قرية السلماني، حيث تحول أكثر من 30 منزلًا إلى رماد، وقدرت الخسائر بمليون جنيه، ولم تكن الخسائر مادية فحسب، بل إنسانية بامتياز، فقد التهمت النيران جهاز عروس قبل زفافها بأيام، ورغم تأكيد رئيس المجلس المحلي وقتها أن السبب يعود إلى "تطاير شرر من الأفران الطينية"، إلا أن الروايات الشعبية المرجعة للحرائق إلى "الجن" استمرت، ورد عليها الأهالي بأن "حرائق الجن لا تطفئها المياه".

وهكذا، استمرت هذه الظاهرة بشكل شبه سنوي، تهدأ في قرية لتشتعل في أخرى، وتتطاير الروايات الخرافية مع ألسنة اللهب.

دعم أزهري

في ظل حالة الفزع التي تعيشها برخيل، أجرى وفد من منطقة وعظ سوهاج زيارة ميدانية للقرية، تنفيذًا لتوجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

الوفد، برئاسة الشيخ الضبع محمد أحمد، مدير عام وعظ سوهاج، وبدعم من الدكتور محمود الهواري الأمين المساعد للدعوة، هدف إلى دعم الأهالي نفسيًا ومعنويًا، وتقديم المواساة للأسر المتضررة.

وأكد الوفد أن الزيارة تهدف أيضًا إلى مواجهة الشائعات التي انتشرت حول أسباب الحرائق، والتي تسببت في حالة من البلبلة وسط الأهالي.

وشدد أعضاء الوفد على ضرورة الاحتكام إلى العلم وعدم الانسياق وراء التفسيرات الخرافية التي تغذي مشاعر الخوف وتفتح الباب أمام مزيد من القلق الجماعي.

وتضمنت الجولة الاستماع إلى شهادات الأهالي وتوثيق المشاهدات الميدانية، تمهيدًا لرفع تقرير شامل إلى الإمام الأكبر يتضمن ما رُصد ومقترحات تقديم الدعم للقرية.

المحافظ يؤكد غياب الأسباب الواضحة

من جانبه، أكد اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، أن قرية برخيل تشهد حرائق منذ حوالي 15 يومًا، نافيًا إمكانية الوقوف على الأسباب الحقيقية لها، وموضحًا أن هذا دور الجهات المختصة وأن النيابة ما زالت تباشر التحقيق في الواقعة.

وأضاف المحافظ، فى تصريح تليفزيوني، أن العلامات الظاهرة تشير إلى احتمالية اندلاع الحرائق بسبب الانبعاثات الحرارية الناجمة عن تخزين الأهالي مخلفات الزرع والمواشي والدواجن داخل منازلهم المبنية بالطوب البسيط.

وبينما ذكر أن بعض الأهالي يرجعون الأمر لـ "ظواهر غير طبيعية"، شدد المحافظ على ضرورة امتلاك دليل مادي لمثل هذه الإدعاءات.

ونفى محافظ سوهاج تسجيل أي حالة وفاة منذ بداية الحرائق، مؤكدًا على وجود الحماية المدنية على مدار 24 ساعة للتعامل مع أي حريق يشب.

خطط دعم عاجلة وإجراءات وقائية

لمواجهة الأزمة، وجه اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، وكلاء وزارات المديريات الخدمية المعنية بالتحرك لتقديم الدعم اللازم لأهالي القرية وبحث احتياجاتهم؛ وشملت التوجيهات:

مديريات التضامن الاجتماعي، التموين، والصحة: تنظيم جولات تفقدية وتقديم الدعم كل في مجاله، مع وضع خطة استجابة عاجلة.

رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا: التواجد الميداني الدائم، ورفع كفاءة الطرق والشوارع، ومراجعة إنارة الأعمدة، وتحسين مستوى الخدمات الأساسية.

وكيل وزارة الصحة: مراجعة الخدمات المقدمة من الوحدة الصحية، وتوفير المستلزمات والكوادر الطبية اللازمة.

وكيل وزارة التموين: متابعة المخابز، جودة الخبز، توفر السلع الأساسية، والتنسيق لتنظيم سوق "اليوم الواحد" بأسعار مخفضة.

مديرية التضامن الاجتماعي: حصر شامل لكافة الخسائر والتلفيات لصرف التعويضات اللازمة للأسر المتضررة.

ولضمان سرعة التدخل، تم الدفع بسيارة إسعاف وسيارتي إطفاء للتواجد بشكل دائم بمحيط القرية خلال الفترة الحالية.

كما كلف المحافظ الجهات المختصة بالانتقال لموقع الحرائق لتحليل عينات منها والوقوف على أسبابها وفق التحليلات العلمية والفنية.

ووجه بتكثيف أعمال اللجان المشكلة لمعاينة أسطح المنازل والأحواش وأماكن تخزين مخلفات المحاصيل الزراعية وروث الحيوانات، للتأكد من السلامة البيئية والصحية للتخزين وعدم تفاعلها مع درجات الحرارة المرتفعة التي قد تكون سببًا في تلك الحرائق.

وشدد على سرعة استكمال خطة الحماية المدنية بالقرية من حيث تغيير وصيانة أبواش الحريق، والتي تم البدء في تنفيذها منذ 10 أيام.

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