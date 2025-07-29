لبحث ملفات التدريب والتشغيل.. وزير العمل يلتقي محافظ الإسكندرية - صور

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

استقبل الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، محمد جبران، وزير العمل، في زيارة رسمية تأتي في إطار دعم جهود نشر الوعي بقانون العمل الجديد، وتعزيز التعاون بين أجهزة الدولة والمجتمع المدني لتهيئة بيئة عمل مستقرة ومنتجة.

وأكد المحافظ أهمية الزيارة في تعزيز التنسيق بين الجهات التنفيذية والحكومية في قضايا العمل والتوظيف، ودعم مساعي الدولة في تهيئة بيئة عمل عصرية ومتطورة.

وأشار إلى أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف التوظيف وتنمية مهارات الشباب، وتسعى بالتنسيق مع وزارة العمل إلى توفير فرص تدريبية ومهنية تسهم في دمج الشباب بسوق العمل بشكل فعّال، مشيدًا بالدور المحوري للوزارة في دعم المحافظات في هذا المجال.

من جانبه، قال الوزير إن محافظة الإسكندرية تمثل نموذجًا رائدًا في التفاعل الإيجابي مع مبادرات الوزارة ونشر الوعي بالتشريعات الحديثة، ومؤكدًا أن الوزارة مستمرة في العمل على تطوير آليات التدريب والسلامة المهنية بما يواكب تطورات سوق العمل المحلي والدولي.

ولفت إلى أهمية استمرار التعاون المشترك وتكثيف الجهود نحو تحسين بيئة العمل وتمكين الكوادر الوطنية من المشاركة في عملية التنمية الشاملة، بما يحقق أهداف رؤية مصر 2030.