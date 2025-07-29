الغربية - مصراوي:

عاشت مدينة طنطا، لحظات عصيبة إثر انهيار مفاجئ لمنزل قديم بشارع الساحة الشعبية في ساعات مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، ما أسفر عن وفاة سيدة مسنة وإنقاذ نجلها من تحت الأنقاض.

وكان مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام محافظة الغربية، تلقى بلاغًا بانهيار سقف الدور الثاني على سقف الدور الأول بمنزل قديم يقع بشارع الساحة الشعبية بحي ثان طنطا، وتبين أن المنزل، المكون من طابقين، مبني بحوائط حاملة ومونة طينية، وتغطيه أسقف من العروق الخشبية، مما جعله عرضة للانهيار.

فور ورود البلاغ، أخطر المركز جميع الجهات المعنية بالحادث، بما في ذلك رئاسة حى ثان طنطا، مرفق الإسعاف، الحماية المدنية، مديرية الصحة، وشركات الغاز والكهرباء والاتصالات، بالإضافة إلى إدارة المرور، التي تحركت جميعها بشكل عاجل إلى الموقع.

ودفعت الأجهزة المعنية، بـ 2 لودر من معدات حي ثان طنطا، وحفار وجرار تابعين للمقاول السنوي بالحي، بالإضافة إلى سيارة إنقاذ بري تابعة للحماية المدنية، وسيارة إسعاف.

وفرضت قوات الأمن، كردونا أمنيا بمحيط العقار لتأمين المنطقة، وفُصلت جميع المرافق (الكهرباء – الغاز – الاتصالات) كإجراء احترازي لضمان سلامة فرق الإنقاذ والمواطنين.

وتكللت جهود فرق الحماية المدنية، خلال أعمال الرفع والبحث تحت الأنقاض، بإنقاذ الابن من داخل المنزل، الذى نٌقل بسيارة إسعاف إلى مستشفى طنطا الجامعي، وحالته مستقرة ويتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

وبعد ساعات من العمل المتواصل، تمكنت فرق الإنقاذ من العثور على جثمان والدة الشاب أسفل الأنقاض، وجرى استخراجها وتسليمها إلى الجهات المختصة وفقًا للإجراءات القانونية والطبية المتبعة.

وتحرر محضر بالواقعة فى قسم شرطة ثان طنطا، وكلفت لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بحي ثان طنطا بمعاينة العقار، وأظهرت المعاينة أن المنزل لم يكن صادرًا بحقه قرار إزالة مسبق.

وعليه، تم استصدار قرار "خطر داهم" للعقار، وبدأت الأجهزة التنفيذية في تنفيذ أعمال الإزالة الكاملة، حفاظًا على الأرواح والممتلكات، وتحت إشراف ميداني مباشر من المحافظ والأجهزة المعنية.

بدوره، انتقل اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، يرافقه اللواء تامر السمري مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الدلتا، واللواء أسامة نصر مدير أمن الغربية، والدكتور محمود عيسى نائب المحافظ، إلى موقع الحادث.

وتابع المحافظ ومرافقوه جميع الإجراءات المتخذة لحماية السكان المحيطين، مشددين على سرعة التعامل مع الموقف وتأمين المنطقة.

أكد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، أن "سلامة المواطن على رأس الأولويات، وأن المحافظة لا تدّخر جهدًا في التدخل الفوري بكامل إمكاناتها عند حدوث أي طارئ". ووجه الشكر لرجال الحماية المدنية على سرعة الاستجابة، ودقة تنفيذ أعمال الإنقاذ ورفع الأنقاض، مثمنًا دورهم البطولي والمهني في التعامل مع الحادث.

في سياق متصل، وفي أعقاب هذا الحادث الأليم، وجه اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية بتكثيف أعمال الحصر الميداني الشامل وتحديث قاعدة البيانات الخاصة بالعقارات القديمة والآيلة للسقوط على مستوى جميع المراكز والمدن والأحياء بنطاق المحافظة. شدد المحافظ على ضرورة التعامل مع هذا الملف بأقصى درجات الدقة والجدية، حفاظًا على أرواح المواطنين وسلامة المنشآت.

جاء ذلك خلال متابعة المحافظ من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، حيث راجع تقارير الأداء ومستوى استجابة الوحدات المحلية في هذا الملف.

ووجه المحافظ، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتحرك الفوري لإجراء حصر دقيق ومحدث، يشمل الوضع الإنشائي لكل عقار، وتحديد درجة الخطورة، ومدى الحاجة للإزالة أو التدعيم أو اتخاذ إجراءات احترازية.

وأهاب المحافظ بالمواطنين ضرورة التعاون في الإبلاغ عن أي عقارات قد تُشكّل تهديدًا في نطاقهم السكني، مؤكدًا أن البلاغات الجادة تُعامل بمنتهى الاهتمام والسرعة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بألا يُترك أي خطر قائم دون تدخل.

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