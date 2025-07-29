العثور على جثة شاب غارق في بحر شبين الكوم بعد 3 أيام من اختفائه

المنوفية- أحمد الباهي:

عثرت السلطات اليوم على جثمان شاب كان قد اختفى منذ ثلاثة أيام، طافيًا في بحر شبين الكوم بمحافظة المنوفية، لتؤكد بذلك أسرة الفقيد نبأ وفاته.

وكشف مصدر مقرب من عائلة الشاب، ويدعى "أحمد.ص.ع.ع" من قرية اصطباري التابعة لمركز شبين الكوم، أن الشاب اختفى بشكل مفاجئ يوم السبت الماضي.

وسارعت أسرته بالبحث عنه ونشر صورته على وسائل التواصل الاجتماعي على أمل العثور عليه، لكن دون جدوى، وفوجئت الأسرة مساء أمس الاثنين باتصال هاتفي يبلغهم بالعثور على جثمانه غريقًا، ويطالبهم بالتوجه إلى مستشفى شبين الكوم الجامعي للتعرف عليه.

وفي سياق متصل، حررت الشرطة محضرًا بالواقعة، وجرى إيداع جثمان الشاب في ثلاجة الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

ومن المقرر عرض الجثمان على الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة وما إذا كانت هناك شبهة جنائية وراء الحادث.

وتنتظر أسرة الشاب، انتهاء الإجراءات القانونية واستخراج تصاريح الدفن، لتشييع جثمانه إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة في قريته اصطباري.