وفاة و58 مصابًا.. ننشر أسماء ضحايا حادث رحلة المصيف في مطروح

كتب - محمد البدري:

لقي شخص مصرعه وأصيب 58 آخرين، في حادث انقلاب أتوبيس رحلات، اليوم الثلاثاء، بطريق رأس الحكمة بالكيلو 65 شرق محافظة مطروح.

تلقى مرفق إسعاف مطروح بلاغًا بالحادث على الطريق الساحلي المؤدي من مرسى مطروح إلى الإسكندرية، وتحركت على الفور سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث جرى نقل المصابين.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى رأس الحكمة لتلقي الرعاية الطبية العاجلة، فيما تم إيداع جثمان المتوفى بثلاجة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

وبحسب المعلومات الأولية، فإن الأتوبيس يتبع إحدى شركات السياحة الخاصة، وكان يقل نحو 60 راكبًا من سكان منطقة الخصوص بحي المرج بالقاهرة، وخلال رحلة العودة من المصيف، تعرض الأتوبيس للانقلاب قرب قرية رأس الحكمة، ما أدى إلى حالة وفاة سقوط عدد كبير من المصابين.

وأسفر الحادث عن مصرع"كرولس م.م" (16 سنة)، فيما تنوعت إصابات الضحايا بين اشتباه كسور وكدمات وسحجات، وفيما يلي أسماء المصابين: عبدالقادر (28 سنة – اشتباه كسر بالحوض)، نهال محمد حلمي عبدالقادر (35 سنة – كدمات بالجسم)، ندى عادل رمضان عبدالله (17 سنة – اشتباه كسر بالكتف)، شهد عادل رمضان عبدالله (15 سنة – كدمات بالظهر)، عبدالرحمن أحمد سعيد محمد (12 سنة – سحجات وكدمات)، محمد هاني أحمد حسن (10 سنوات – كدمة في الرأس)، منار عبدالستار محمد السيد (30 سنة – كسر مضاعف بالساق)، محمود طارق السيد (7 سنوات – اشتباه ارتجاج)، ريهام فؤاد عبدالعزيز (40 سنة – نزيف في المخ)، هالة مصطفى عبدالله (45 سنة – كسر بالذراع)، عبدالله مصطفى عبدالله (20 سنة – اشتباه كسر بالعمود الفقري)، أحمد محمد إبراهيم (26 سنة – كدمات بالصدر)، آية ياسر عبدالحميد (18 سنة – كسر بالساق اليمنى)، رحمة ياسر عبدالحميد (16 سنة – كدمات بالركبة)، زینب رمضان يوسف (50 سنة – سحجات متفرقة)، محمد علي حسن (55 سنة – كدمة بالصدر واشتباه نزيف داخلي)، علا رمضان مصطفى (33 سنة – كسر بالذراع الأيمن).

كما أصيب كل من: رغدة عصام محمد (31 سنة – كدمات بالرأس)، سمر خالد عبدالرحمن (29 سنة – سحجات بالجسم)، نورهان أحمد محمود (19 سنة – كسر بالقدم)، كرولس عوض وهبه (19 سنة – كدمات وسحجات)، باسم يوسف عيسى (17 سنة – كدمات وسحجات)، مايكل ميخائيل عبدالله (35 سنة – كدمات وسحجات)، كرولس أنور إسحاق (17 سنة – كدمات وسحجات)، مينا أكمل فوزي (16 سنة – كدمات وسحجات)، كرولس أكمل فوزي (16 سنة – كدمات وسحجات)، أبانوب ناجح جميل (17 سنة – كدمات وسحجات)، بشوي نسيم معزوز (16 سنة – كدمات وسحجات)، أبرام يعقوب شحاتة (17 سنة – كدمات وسحجات)، أبانوب ناصر فهمي (17 سنة – كدمات وسحجات)، كرولس عماد فوزي (17 سنة – كدمات وسحجات)، يوسف مفيد تدرس (17 سنة – كدمات وسحجات).

كما أصيب في الحادث كل من: بيتر إيهاب دكران (17 سنة – كدمات وسحجات)، أبانوب أيمن ناجح (17 سنة – كدمات وسحجات)، أنطوان بشوي ظريف (17 سنة – كدمات وسحجات)، وليد عادل صادق (36 سنة – كدمات وسحجات)، ميكل ميلاد مديح (17 سنة – كدمات وسحجات)، يوسف كمين ثابت (17 سنة – كدمات وسحجات بالظهر)، بشوي هاني السيد (17 سنة – كدمات وسحجات)، نبيل بارح دانيال (55 سنة – كدمات وسحجات)، بيتر أمين كرولس (17 سنة – اشتباه كسر بالذراع الأيمن)، مايكل يسري ثابت (17 سنة – كدمات وسحجات)، نفير جرجس ماجد (17 سنة – كدمات وسحجات)، مارفن ماجد معزوز (17 سنة – كدمات وسحجات)، فادي عزت كامل (17 سنة – كدمات وسحجات)، مشيل إيهاب دكران (17 سنة – كدمات وسحجات).

كما أسفر الحادث عن إصابة كل من: ماريو عزت فكري (17 سنة – كدمات وسحجات)، كرولس كاميل عبده (17 سنة – كدمات وسحجات)، فلوباتير أسامة (17 سنة – كدمات وسحجات)، مينا منصف ظريف (17 سنة – كدمات وسحجات)، كرولس كامل زخران (16 سنة – كدمات وسحجات)، بولة الياشع عبدالله (16 سنة – كدمات وسحجات)، كرولس سمير سعد (18 سنة – كدمات وسحجات)، كرولس وائل فوزي (17 سنة – كدمات وسحجات)،

بشوي نسيم مسعود (18 سنة – كدمات وسحجات)، أنطونيس رامي بخيت (18 سنة – كدمات وسحجات)، بافلي سعد مسعود (16 سنة – كدمات وسحجات)، بولة لطفي العبد (16 سنة – كدمات وسحجات).

تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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