جامعة بني سويف تفتح 3 معامل لاستقبال طلاب الثانوية لتسجيل الرغبات -صور

بني سويف-حمدي سليمان:

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، استقبال طلاب الثانوية العامة لتسجيل رغباتهم في تنسيق المرحلة الأولى، وفقًا للحد الأدنى المعلن من خلال المعامل المخصصة التي خصصتها الجامعة.

وأشار رئيس الجامعة إلي تخصيص معامل الحاسب الآلي بكليات الإعلام، و الآداب و الحاسبات والذكاء الاصطناعي، لاستقبال الطلاب من التاسعة صباحًا حتى الثالثة عصرًا، في حضور نخبة من العاملين ذوي الخبرة في مجال الحاسب الآلي وأعمال التنسيق، لتقديم كافة أشكال الدعم والمساعدة للطلاب.

وأشار إلى تخصيص أماكن لتسجيل رغبات الطلاب ذوى الهمم وتزويدها بمتخصصين لمساعدتهم لتسجيل رغباتهم، لافتا إلى توفير كافة سبل الراحة للطلاب.