إعلان

جامعة بني سويف تفتح 3 معامل لاستقبال طلاب الثانوية لتسجيل الرغبات -صور

01:40 م الثلاثاء 29 يوليو 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    معامل التنسيق لاستقبال طلاب الثانوية
  • عرض 8 صورة
    معامل التنسيق لاستقبال طلاب الثانوية
  • عرض 8 صورة
    معامل التنسيق لاستقبال طلاب الثانوية
  • عرض 8 صورة
    معامل التنسيق لاستقبال طلاب الثانوية
  • عرض 8 صورة
    معامل التنسيق لاستقبال طلاب الثانوية
  • عرض 8 صورة
    معامل التنسيق لاستقبال طلاب الثانوية
  • عرض 8 صورة
    معامل التنسيق لاستقبال طلاب الثانوية
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

بني سويف-حمدي سليمان:

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، استقبال طلاب الثانوية العامة لتسجيل رغباتهم في تنسيق المرحلة الأولى، وفقًا للحد الأدنى المعلن من خلال المعامل المخصصة التي خصصتها الجامعة.

وأشار رئيس الجامعة إلي تخصيص معامل الحاسب الآلي بكليات الإعلام، و الآداب و الحاسبات والذكاء الاصطناعي، لاستقبال الطلاب من التاسعة صباحًا حتى الثالثة عصرًا، في حضور نخبة من العاملين ذوي الخبرة في مجال الحاسب الآلي وأعمال التنسيق، لتقديم كافة أشكال الدعم والمساعدة للطلاب.

وأشار إلى تخصيص أماكن لتسجيل رغبات الطلاب ذوى الهمم وتزويدها بمتخصصين لمساعدتهم لتسجيل رغباتهم، لافتا إلى توفير كافة سبل الراحة للطلاب.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف معامل لاستقبال طلاب الثانوية تنسيق المرحلة الأولى طلاب الثانوية العامة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

جميعة رجال الأعمال تحذر الحكومة من "رسوم الساحل" الجديدة: مقلقة ونطالب بإلغائها
"أبو شيخة وزبارقة ومشهور".. من هم الثلاثي وراء الدعوة للتظاهر ضد مصر في تل أبيب؟
شكرا على تعاونكم.. الكهرباء تصدر بيانا جديدا بشأن محطة محولات جزيرة الدهب
نقل الفنان لطفي لبيب للعناية المركزة.. وأشرف زكي لمصراوي: الحالة حرجة