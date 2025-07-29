تفاصيل جولة محافظ الدقهلية الأخيرة فى شارع الجلاء بالمنصورة -صور

الدقهلية - رامي محمود:

أجرى اللواء طارق مرزوق ، محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، جولة مفاجئة بشارع الجلاء بمدينة المنصورة، وذلك لمتابعة أعمال التطوير الجارية بالشارع، والتي تشمل أعمال الرصف، وتركيب الإنترلوك، ورفع كفاءة البنية التحتية.

وخلال الجولة، وجّه المحافظ، القائمين على المشروع بتكثيف وتيرة العمل والانتهاء من أعمال التطوير في أسرع وقت ممكن ، ودخول الشارع الخدمة الفعلية لخدمة المواطنين وتسهيل الحركة المرورية.

وفي إطار إعادة الانضباط للشارع، أصدر مرزوق، توجيهات واضحة إلى الأستاذ محمد أمين رئيس حي غرب المنصورة، تقضي بتسكين الباعة الجائلين بالأراضي الفضاء والشوارع الجانبية القريبة ،ومنع تواجدهم تمامًا في الشوارع الرئيسية، خاصة شارع الجلاء، لتيسير حركة السيارات والمارة.

وأكد المحافظ أن إعادة التنظيم هدفها تحقيق التوازن بين الحفاظ على أرزاق الباعة وحقوق المواطنين في المرور الآمن والمنظم.

وعلى هامش الجولة، قام اللواء طارق مرزوق بجولة ميدانية موسّعة بعدد من شوارع مدينة المنصورة لمتابعة مستوى النظافة العامة، ورفع الإشغالات، والسيولة المرورية، حيث شملت الجولة الشوارع التالية: ( المشاية السفلية - الجمهورية ـ جيهان ـ الترعة ـ آداب - بورسعيد - السكة الجديدة ـ بنك مصر ـ ميت حدر ـ قناة السويس ـ شارع الجيش ) .

وقد وجّه المحافظ، لرؤساء حي غرب وحي شرق بضرورة:تكثيف حملات النظافة اليومية ، ورفع الإشغالات دون تهاون ،وتحقيق الانضباط المروري بالشوارع الحيوية

واختتم محافظ الدقهلية، جولته بالتأكيد على أن: خدمة المواطن تبدأ من الشارع مشدداً بأننا لن نسمح بالعشوائية أو التراخي ، مؤكدا علي أن "الشارع هو مرآة العمل التنفيذي، ومهمتنا أن نضمن بيئة حضارية، خدمية، ومنظّمة لكل مواطن"