إزالة أجزاء من عقارين آيلين للسقوط في الإسكندرية- صور

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

أزالت محافظة الإسكندرية أجزاء من عقارين آيلين للسقوط بمنطقتي كوم الدكة والقباري بأحياء وسط وغرب، وذلك لخطورتهما على حياة قاطنيها والمارة والسيارات.

تلقت غرفة عمليات حي وسط الإسكندرية بلاغًا يفيد بوجود أجزاء آيلة للسقوط بالعقار رقم 6 شارع علوة الحكيم بمنطقة كوم الدكة، وانتقلت وحدات المشروعات والمتابعة الميدانية إلى موقع العقار.

وأشار حاتم زين العابدين، رئيس حي وسط الإسكندرية، إلى أنه جرى إزالة الأجزاء التي تمثل خطورة داهمة على الأرواح والممتلكات بالطابقين الأول والأرضي.

وفي سياق متصل، جرى إزالة 3 شرفات من العقار رقم 7 شارع عين جالوت بمنطقة القباري.

وناشدت زينب السيد، رئيس حي غرب الإسكندرية، المواطنين والملاك بسرعة تنفيذ قرارات الترميم والهدم الصادرة للعقارات من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بعد استخراج التراخيص اللازمة.