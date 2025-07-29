حبس سائق الجرار الزراعي المتسبب في حادث قطار المناشي بالبحيرة

البحيرة – أحمد نصرة:

قررت نيابة مركز كوم حمادة، اليوم الثلاثاء، حبس سائق جرار زراعي 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتسبب في حادث تصادم قطار بخط المناشي أثناء عبوره مزلقان قرية أبو الخاوي، مع مراعاة التجديد له في المواعيد القانونية.

ووجهت النيابة العامة للمتهم "محمد ف"، تهمة الإتلاف والمرور من مزلقان غير شرعي، فضلاً عن تعريض حياة المواطنين وركاب القطار للخطر، كما كلفت شرطة النقل والمواصلات بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة، وفحص المزلقان للتأكد من كونه شرعياً من عدمه، مع التوصية بغلقه حال ثبوت مخالفته.

وكان الحادث وقع أثناء عبور جرار زراعي محمّل بسيلاج مزلقان قرية أبو الخاوي، ما أدى إلى اصطدامه بقطار على خط المناشي، دون تسجيل أية إصابات بشرية، بعد أن قفز السائق من الجرار قبل لحظات من التصادم.

وتدخلت الجهات التنفيذية بالتعاون مع شرطة النقل والمواصلات لرفع آثار الحادث وإزالة الجرار من على القضبان، لتأمين سلامة المواطنين، وعودة حركة القطارات لطبيعتها.