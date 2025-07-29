معامل التنسيق الإلكترونى فى أسيوط تستقبل طلاب الثانوية العامة -صور

أسيوط ـ محمود عجمي:

أجرى الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس الجامعة، صباح اليوم الثلاثاء، جولة ميدانية لمتابعة سير العمل بمكتب التنسيق الإلكتروني بكلية الآداب داخل الحرم الجامعي القديم، وذلك بالتزامن مع انطلاق المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد الحكومية للعام الجامعي 2025/2026، والممتدة حتى السبت 2 أغسطس.

رافقه خلال الجولة الدكتور حامد مشهور، وكيل كلية الآداب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث تفقدا المعامل المخصصة لاستقبال الطلاب، واطلعا على مدى جاهزيتها من حيث البنية التحتية والدعم الفني المقدم لتسهيل عملية تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

وأكد الدكتور المنشاوي، أن جامعة أسيوط سخّرت كافة الإمكانات البشرية والتقنية لضمان تقديم خدمة تنسيق إلكتروني عالية الكفاءة، في بيئة آمنة ومريحة، بما يضمن تجربة سلسة للطلاب وأولياء الأمور. كما أشاد بجهود فرق العمل داخل المكاتب الفنية، مثمنًا حرصهم على تقديم الدعم الكامل للطلاب وسرعة الاستجابة لاستفساراتهم وحل أي مشكلات فنية قد تطرأ.

وخلال جولته، حرص رئيس جامعة أسيوط على التفاعل المباشر مع عدد من الطلاب وأولياء الأمور، مستمعًا إلى آرائهم وملاحظاتهم حول مستوى الخدمات المقدمة، مؤكدًا أن الجامعة تضع مصلحة الطالب في صدارة أولوياتها، وتلتزم بتيسير الإجراءات التنظيمية وفقًا للضوابط المعتمدة من وزارة التعليم العالي، متمنيًا التوفيق والنجاح لجميع الطلاب في بداية رحلتهم الجامعية.

وأوضح الدكتور المنشاوي أنه تم تخصيص مكتبين للتنسيق الإلكتروني داخل الجامعة: الأول بكلية الآداب ويضم معملين يحتويان على 49 جهاز كمبيوتر ويشرف عليهما 10 مختصين، والثاني بمركز الحاسب الآلي في قطاع (1) بالمدينة الجامعية للطلاب، ويضم 45 جهازًا ويشرف عليه 9 مختصين. وتعمل هذه المعامل يوميًا من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا، مع تواجد فرق دعم فني لتقديم المساعدة الفورية.

يُذكر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كانت قد أعلنت الحدود الدنيا للمرحلة الأولى من التنسيق، حيث بلغ الحد الأدنى لطلاب الثانوية العامة بالنظام الجديد 293 درجة (91.56%) للشعبة العلمية، و283 درجة (88.44%) للشعبة الهندسية، و233 درجة (72.81%) للشعبة الأدبية. أما في النظام القديم، فجاء الحد الأدنى 350 درجة (85.37%) للشعبة العلمية، و335 درجة (81.71%) للهندسية، و270 درجة (65.85%) للأدبية.