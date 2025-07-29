شهد طريق "الإسكندرية – مطروح" الساحلي، صباح اليوم الثلاثاء، حادثًا مروعًا إثر انقلاب أتوبيس سياحي كان يقل مجموعة من المصطافين العائدين من مرسى مطروح، وأسفر الحادث عن إصابة 59 بإصابات متفاوتة.

كانت غرفة عمليات مرفق الإسعاف قد تلقت بلاغًا يفيد بوقوع الحادث عند الكيلو 75 بمنطقة فوكه، في الاتجاه المؤدي إلى الإسكندرية، وعلى الفور دفعت الهيئة بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين.

وبحسب المعلومات الأولية، فإن الأتوبيس يتبع إحدى شركات السياحة الخاصة، وكان يقل نحو 60 راكبًا من سكان منطقة الخصوص بحي المرج بالقاهرة، وخلال رحلة العودة من المصيف، تعرض الأتوبيس للانقلاب قرب قرية رأس الحكمة، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من المصابين.

واستقبل مستشفى رأس الحكمة المركزي المصابين على دفعات، وتنوعت الإصابات بين كسور وجروح وسحجات وكدمات ونزيف داخلي في بعض الحالات، حيث جرى تقديم الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة.

وانتقلت إلى موقع الحادث قوات الشرطة والمرور، لرفع آثاره من الطريق وتيسير الحركة المرورية، كما باشرت الجهات المختصة التحقيق في ملابساته للوقوف على أسبابه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ويواصل الفريق الطبي في مستشفى رأس الحكمة تقديم الرعاية الصحية للمصابين، وسط متابعة دقيقة لحالاتهم من قِبل الجهات الصحية المعنية.