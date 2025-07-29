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إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم على طريق خط 12 بالقليوبية

12:17 م الثلاثاء 29 يوليه 2025

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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شهد طريق خط 12 القناطر – بنها، في منطقة سوق الخضار اتجاه بلتان، حادث تصادم بين سيارة سوزوكي وأخرى ملاكي، ما أسفر عن إصابة 7 أشخاص.

تلقت مديرية أمن القليوبية، بلاغًا بالحادث، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وجرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، ونُقل جميع المصابين إلى مستشفى كفر شكر لتلقي الإسعافات والرعاية اللازمة.

جرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق، فيما تواصل الأجهزة المعنية جهودها للوقوف على أسباب الحادث وملابساته.

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إصابة 7 أشخاص في حادث حادث تصادم حادث تصادم بين سيارة سوزوكي وملاكي مديرية أمن القليوبية
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