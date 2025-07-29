كراسي متحركة ومظلات.. بورسعيد تكثف استعداداتها لانتخابات مجلس الشيوخ

بورسعيد - طارق الرفاعي:

تواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد، استعداداتها، اليوم الثلاثاء، لانتخابات مجلس الشيوخ المقبلة.

أشار اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، إلى أنه سيتم توفير 100 كرسي متحرك لخدمة كبار السن وذوي الهمم خلال الإدلاء بأصواتهم وذلك بالتنسيق مع مديريات التضامن و الشباب والرياضة، فضلًا عن توفير أماكن انتظار للمواطنين وممرات جيدة، وعمل مظلات أمام مقار اللجان.

وأضاف أنه وجه مديرية الشئون الصحية برفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والتنسيق مع مرفق الإسعاف لنشر سيارات الإسعاف وتوزيعها بالقرب من المراكز الانتخابية لمواجهة أي طارئ، كما وجه الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتشكيل غرفة عمليات بكل جهة وربطها بالشبكة الوطنية للطوارئ بالديوان العام، وتكليف اللجان المشكلة من المختصين بمراجعة اللجان الانتخابية والمقرات والتأكد من صلاحيتها ورفع كفاءة الإنارة بها ودورات المياه وأماكن مبيت عناصر التأمين والتأكيد على مراجعة الشوارع المحيطة والمؤدية إلى المراكز الانتخابية، ورفع أي إشغالات بها ورفع كفاءة الشوارع والإنارة ومراجعة الإنارة الداخلية باللجان والمراكز الانتخابية لتوفير مصدر احتياطي للتيار الكهربائي.

وشدد أنه يجرى مراجعة أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس التي تم اختيارها كمراكز انتخابية والتأكد من صلاحية الأبواب الخارجية ودورات المياه، وتوافر حجرة محكمة لتأمين صناديق الاقتراع، وتوافر ومراجعة وسائل الإطفاء بالمراكز الانتخابية واللجان بمعرفة الحماية المدنية، كما تم التوجيه بتوفير الخطوط اللازمة لوصول الناخبين إلى لجانهم بيسر وسهولة، وتكثيف التواجد المروري في محيط اللجان الانتخابية لتيسير الحركة المرورية وتوفير حرم آمن لكل لجنة للتيسير على المواطنين عند الإدلاء بأصواتهم.