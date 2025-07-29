مصرع سيدة ونجاة ابنها.. الصور الأولى لحادث انهيار عقار طنطا

الغربية - مصراوي:

استيقظت منطقة الساحة التابعة لمدينة طنطا محافظة الغربية، صباح اليوم الثلاثاء، على واقعة انهيار مفاجئ لمنزل قديم على سيدة مسنة ونجلها.

بدورها، تلقت الأجهزة الأمنية نداءً استغاثة بانهيار سقف منزل قديم، فتوجهت فرق الإنقاذ ورجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، ونجحت الفرق في انتشال جثمان السيدة الطاعنة في السن، وتمكنوا من إنقاذ نجلها.

توافدت القيادات الأمنية والتنفيذية، على رأسهم اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، إلى موقع الكارثة، لتقديم الدعم والإشراف على جهود الإنقاذ.

ووجه المحافظ بتشكيل لجنة هندسية عاجلة لفحص المنزل وتحديد الأسباب التي أدت إلى هذه الفاجعة، لضمان عدم تكرارها وحماية أرواح قاطني المباني القديمة في المنطقة.