بني سويف-حمدي سليمان:

أطلق اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد لمحافظة بني سويف، شارة البدء لمسيرة المشي، والتي نفذتها مديرية الشباب والرياضة، ضمن فعاليات المهرجان الرياضي للاحتفال بمصر الرياضية، والذي جرى تنظيمه على مستوى محافظات الجمهورية.

شارك في المسيرة العشرات من الشباب، والطلائع من الجنسين، والتي انطلقت عبر طريق كورنيش النيل من بداية شارع مستشفى الصدر حتي مركز شباب العبور واستكمال النشاط بمركز شباب العبور، وذلك بحضور هشام الجبالي مدير عام الشباب والرياضة، والدكتور أبو الخير عبد التواب وكيل المديرية لقطاع الرياضة، و عبد الله سيف مدير إدارة التنمية الرياضية.

من جانبه أكد مدير عام مديرية الشباب والرياضة، أن هذه المسيرة التي تُقام تحت شعار "مصر النهاردة رياضية"، وذلك بمناسبة تحقيق أول إنجاز رياضي مصري في الألعاب الأوليمبية، مشيرا إلى أهمية الدور الذي تقوم به الوزارة في دعم جهود الدولة فيما يتعلق بالشباب المصري الذي يحظى بدعم وثقة القيادة السياسية ضمن رؤية الدولة المصرية لبناء الشخصية المصرية المتكاملة.