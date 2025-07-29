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"يلا نجري ونمشي".. نائب محافظ القليوبية تقود ماراثون احتفالي بيوم الرياضة المصرية

11:21 ص الثلاثاء 29 يوليه 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    نائب محافظ القليوبية تقود ماراثون
  • عرض 5 صورة
    نائب محافظ القليوبية تقود ماراثون
  • عرض 5 صورة
    نائب محافظ القليوبية تقود ماراثون
  • عرض 5 صورة
    نائب محافظ القليوبية تقود ماراثون
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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أناب المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، الدكتورة إيمان ريان، نائب المحافظ، في قيادة الماراثون الرياضي الحاشد الذي نظمته مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، احتفالاً بيوم الرياضة المصرية تحت شعار "يلا نجري ونمشي".

انطلق الماراثون، الذي شهد حضوراً مميزاً للدكتور إيهاب سراج الدين السكرتير العام، والدكتور وليد فرماوي وكيل وزارة الشباب والرياضة وقيادات الشباب والرياضة بالمحافظة من أمام مبنى ديوان عام المحافظة ببنها وصولاً إلى منطقة الفيلات بالمدينة.

شهد الحدث مشاركة واسعة من 500 شاب وفتاة من مختلف مراكز الشباب على مستوى المحافظة، الذين أضفوا حيوية ونشاطاً على الماراثون. ولم يقتصر الاحتفال على الجري والمشي فقط، بل قام الشباب أيضاً بتقديم عدد من الفقرات والأنشطة الرياضية المتنوعة، مؤكدين على أهمية الرياضة في بناء مجتمع صحي ونشيط.

يعكس هذا الماراثون حرص محافظة القليوبية على دعم الأنشطة الرياضية وتشجيع الشباب على ممارسة الرياضة كجزء أساسي من حياتهم اليومية، وذلك في إطار جهود الدولة للنهوض بالقطاع الرياضي.

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المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية نائب محافظ القليوبية تقود ماراثون يوم الرياضة المصرية الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية
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